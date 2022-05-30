稱人幣未自由兌換 選擇無多惟掛鈎美元 梁定邦：聯匯暫難變 遇制裁掛人幣

明報記者 林勵

料金管局增持人幣 減持在美資產

梁定邦指出，為確保貨幣供應，外匯基金中「一日有聯匯，一日都要手持美金」，形容這是香港制度的脆弱之處，但相信基金長遠會稍為增加人民幣比率。有美國凍結俄羅斯企業及銀行在美國資產的經驗，他亦預期，金管局會慢慢減少在美國當地資產。

在俄烏戰事開始後，美國及盟友對俄羅斯實施多輪制裁，包括將多間俄羅斯銀行逐出SWIFT（環球銀行金融電信協會）支付系統，美國亦凍結俄羅斯國營企業在美國銀行的資產。李家超在4月時曾說，聯繫匯率行之多年，現階段看不到需要改變，但會全面審視風險。

最壞情况 增港離岸人幣儲備自由兌換

在朱鎔基擔任總理年代曾任中證監首席顧問的梁定邦受訪時說，雖然內地已是香港主要貿易伙伴，但香港與內地的轉口貿易仍以美元支付，香港資金池中仍是美元佔多，離岸人民幣資金池相對仍很小，中央在目前國際格局下未必想人民幣自由兌換，以免影響內地資金及利息。他形容，即使香港改用新加坡的一籃子貨幣模式，到頭來可能大部分貨幣仍然是美元，說目前改變聯繫匯率制度沒有太大意思。他說香港情况不同，舉例說，「俄羅斯好在，你唔准我用美金，我唔賣嘢畀你、你要畀盧布畀我……香港唱唔到呢支歌，只能買嘢之後轉口賣畀人，或者服務人」。

梁定邦說，一旦出現最壞情况，例如美國禁止美國銀行與香港個體來往、某種形式禁止香港銀行使用美元，唯一可行方法是港元轉掛鈎人民幣，屆時人民幣則可透過香港離岸市場自由兌換。至於技術問題，他相信內地央行及金管局都有思考，「瞓覺都諗緊」，屆時內地央行大可以「印銀紙」，立即增加在港離岸人民幣的儲備，「overnight人行幾個trillion（萬億）調去香港或香港的中銀，easy」。

對於最壞情况，梁定邦形容到時世界格局會改變，會分裂成美元及非美元世界，等同學者多年前預告的貨幣戰。梁稱，這等於美國「自殺式」打擊美元在世界主導地位，可能出現拋售美元等骨牌效應。他相信，以上推算仍是極端情况，短期發生機率不大。梁認為美國財金系統官員肯定知道這做法「有如石頭砸自己的腳」，但政客未必明白同樣的道理。

港元存續 看人幣國際化程度

《基本法》規定港元為法定貨幣，特區政府自行制定貨幣金融政策。對於港元日後會否繼續存在，梁定邦說要看人民幣國際化程度，不排除或有一天，港元可能變成類似澳門幣的名義貨幣。回歸首10年左右曾任基本法委員會委員的梁定邦說：「要看人民幣是否fully convertible（自由交易兌換），如果是，why not？我們屆時就使用人民幣，我們是國家一部分嘛。」

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