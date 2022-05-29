周冠威：《時代革命》版權已賣外國朋友 湯家驊：倘違法新持有人承擔

周：願承擔風險 留港決定沒變

周冠威昨接受本報電話訪問形容，法例上《時代革命》已非香港電影，而是在外國註冊的電影，並使用外國的平台全球放映，但不願透露是哪國。他稱，紀錄片債務及回饋投資者的法律責任已一併轉移至這名外國朋友，故紀錄片收益和發行方式等與他個人無關，而轉售收益不足以填補當時製作成本，但無透露收益多少。他稱或會配合紀錄片的宣傳，亦不排除這名朋友會「禮貌上」通知宣傳和發行的時間表。

他說早在康城影展首映前已評估風險，身邊的律師估計放映電影或令他有被捕和成為政治犯的風險。他說已有心理準備，甘願承擔所有風險，惟現階段會保持免於恐懼的心態，不要特別加大個人憂慮。至於是否離開香港，他稱早前已一併思考過，惟現時留港決定仍沒有改變。

周冠威說，選擇下月1日放映是官方團隊期望趕及在台灣發行商於網上發布前進行全球放映活動，難以估計紀錄片反應，當然希望大眾有興趣觀看，對港人而言亦特別重要，需要「重溫3年前的抗爭歷史」。

料港沒上映空間 邀特首官員齊看

至於有否考慮在本港戲院上映，他反指要詢問港府。他說自從《電影檢查條例》修訂後加入維護國安性質，相信含反修例運動口號、歌曲《願榮光歸香港》及同情示威者情節的電影均不會符合當局審批，加上參考另一套關於理大衝突事件的紀錄片《理大圍城》，沒戲院願放映該電影的經驗，他不認為《時代革命》在本港戲院有上映空間。

被問及會否擔心政府引用港區國安法禁制港人瀏覽相關紀錄片的上架平台，周冠威稱，現階段不想認定任何人是「敵人」，或會阻礙《時代革命》透過在Vimeo上架全球公映。他又稱歡迎和邀請本港特首和官員一同觀看，了解2019年參與反修例運動者心聲和看法，認為不同政見的人都值得了解。

湯：獨看沒問題 無差別分發或涉分裂

湯家驊稱不曾觀看《時代革命》，惟紀錄片名稱源於反修例運動口號，相關口號或違反港區國安法顛覆國家罪。至於是否涉及分裂國家罪，則視乎涉案者是否觸犯罪行元素，包括有否策劃和煽動的意圖，以及是否牽涉非法手段等。他又稱，市民若只是好奇付費下載及獨自觀看，不認為有問題，但若無差別分發其他人觀看，相關行為或會牽涉分裂國家意圖。他強調，即使由外國發行商上架，由於國安法是適用於全世界，難以避開相關刑責。