9卡車門口中間沒扶手難定位 鑽石山缺引導徑需逆行

依賴扶手環 憂「摸錯人個頭」

吳家麟說，港鐵車廂門口中間位置的扶手，對視障者有重要定位作用，因車廂人多擠迫，視障者依賴緊握中間的扶手，以判斷於車廂的位置，扶手與車門較近亦方便他們及時落車。

現時東鐵線過海段使用的9卡列車與12卡列車不同，車廂門口中間位置沒扶手，家麟及錦華均認為設計對視障者造成不便，如改為依賴頭頂位置的扶手及膠製扶手環，二人均擔心「摸錯人個頭」，易與其他乘客碰撞；錦華亦因身形較矮小，扶手位置對他而言太高，需用盡全力伸直手才能勉強握到扶手。

港鐵：年底前加裝引導徑

家麟及錦華並未在金鐘站及會展站引導徑發現問題，但在屯馬線車站之一鑽石山站發現引導徑不足。二人嘗試從站內新翼（屯馬線）沿着引導徑步行往舊翼（觀塘線），但只有舊翼往新翼方向的通道有引導徑，結果需逆向而行，在迎面而來的人群穿梭。

本報向港鐵查詢9卡列車車廂沒有中間扶手對視障者不便，港鐵未有正面回應，僅稱已備悉乘客對列車的關注及意見，會繼續與有關團體保持溝通，檢視各設施情况；至於鑽石山站引導徑問題，港鐵稱已有計劃在轉車大堂加裝一條視障者引導徑，預計今年底前完成工程。