9卡車門口中間沒扶手難定位 鑽石山缺引導徑需逆行

【明報專訊】除東鐵線過海段車站扶手電梯，本報上周四亦與視障導師吳家麟及視障者錦華實測本月起全面投入服務的9卡列車，以及屯馬線車站的引導徑設施，均見設計未能完全照顧視障人士需求。
依賴扶手環 憂「摸錯人個頭」
吳家麟說，港鐵車廂門口中間位置的扶手，對視障者有重要定位作用，因車廂人多擠迫，視障者依賴緊握中間的扶手，以判斷於車廂的位置，扶手與車門較近亦方便他們及時落車。
現時東鐵線過海段使用的9卡列車與12卡列車不同，車廂門口中間位置沒扶手，家麟及錦華均認為設計對視障者造成不便，如改為依賴頭頂位置的扶手及膠製扶手環，二人均擔心「摸錯人個頭」，易與其他乘客碰撞；錦華亦因身形較矮小，扶手位置對他而言太高，需用盡全力伸直手才能勉強握到扶手。
港鐵：年底前加裝引導徑
家麟及錦華並未在金鐘站及會展站引導徑發現問題，但在屯馬線車站之一鑽石山站發現引導徑不足。二人嘗試從站內新翼（屯馬線）沿着引導徑步行往舊翼（觀塘線），但只有舊翼往新翼方向的通道有引導徑，結果需逆向而行，在迎面而來的人群穿梭。
本報向港鐵查詢9卡列車車廂沒有中間扶手對視障者不便，港鐵未有正面回應，僅稱已備悉乘客對列車的關注及意見，會繼續與有關團體保持溝通，檢視各設施情况；至於鑽石山站引導徑問題，港鐵稱已有計劃在轉車大堂加裝一條視障者引導徑，預計今年底前完成工程。