扶梯提示器「時左時右」 視障者東鐵迷失 曾允新站按慣例全置左 港鐵：日後用更新標準

明報記者 孫澤芳

稱屯馬東鐵車站多年前設計

有視障關注團體表示，近月收到數名視障者反映被提示聲誤導撞到障礙物受傷，冀港鐵盡快改善。港鐵昨晚回覆查詢時承認，去年曾與視障人士團體溝通，聆聽就扶手電梯發聲提示器位置的意見，屯馬線及東鐵線車站均於多年前設計，日後會採用安裝發聲提示器的更新標準，亦會安排承辦商陸續調高語音導航及發聲提示器的音量。

一向裝左 視障聞「度度」即步右

現時港鐵扶手電梯發聲提示器會發出「度度聲」，如聲響較頻密，代表是扶手電梯入口，較緩慢則代表出口。視障人士訓練導師吳家麟本身亦為視障人士，右眼完全失明、左眼餘一成視力，自2005年起任身教導師，教導視障者認路技能。他說，因扶手電梯發聲提示器一向裝在港鐵扶手電梯左方，故「度度聲」除輔助視障者判斷電梯運行方向，亦具定位功能，視障者聽到「度度聲」便知右方是扶手電梯入口，可向右邁步進入。

會展紅磡置右 訓練導師亦行錯

本報上周四與吳家麟及僅可看見光影的視障人士錦華試搭東鐵線過海段，發現金鐘站、會展站及紅磡站均有扶手電梯的發聲提示器安裝在右方；而金鐘站東鐵線月台俗稱「超級轉車位」的轉車大廳，不同方向扶手電梯的發聲提示器位置左右不一，往大堂、荃灣及柴灣方向均有發聲提示器裝在右方，往南港島線則裝在左方；而會展站及紅磡站所有往大堂的扶手電梯，發聲裝置均在右方。

發聲提示器位置改變，令有逾16年「教失明人行路」經驗的吳家麟也感困難，他與錦華實測時嘗試在紅磡站尋找往上層屯馬線月台的扶手電梯，一度錯誤判斷往上行的扶手電梯位置，誤闖反方向的電梯範圍。

團體：近月5人鑽石山宋皇臺撞傷

香港失明人互聯會總幹事盛李廉表示，港鐵與一眾殘疾人士團體有定期開會討論無障礙設施使用情况。他說，去年9月即過海段通車前約半年，會上有與會者反映，希望扶手電梯發聲提示器可統一擺放左方，當時港鐵代表稱收到意見，會按情况修正。

本報上周亦前往分別於2020年2月及去年6月分階段開通的屯馬線車站觀察，發現顯徑站至土瓜灣站均有扶手電梯發聲提示器裝在右方，何文田站則在左方。盛李廉稱，過去數月累計收到約5名視障會員反映，曾在鑽石山站及宋皇臺站因誤判電梯位置撞到障礙物受傷。

狄志遠批沒上心 張欣宇：內部欠溝通

社福界立法會議員狄志遠批評，如早於半年前已收到殘疾人士反映，港鐵理應有足夠時間改動本月才通車的新車站設計，港鐵稱車站早在多年前設計的解釋不成立，質疑港鐵對殘疾人士意見「沒放上心」，明顯疏忽。他稱如港鐵有誠意修正問題，應提出具體時間表，否則只會繼續予人「聽一套，講一套」之感。

曾任港鐵車站經理、本身為工程師的立法會議員張欣宇稱，據他了解，港鐵與殘疾人士團體的定期會議由車務部派員參與，今次事件反映港鐵內部疑溝通不足，會上意見未能及時傳達工程部。他說，更換扶手電梯發聲提示器的位置不算大工程，沒太大技術困難，毋須更換整條扶手電梯，相信所需時間及成本不多。

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