嶺大清場 「學生會」痕迹烙牆

改貼校方活動談「與內地關係」

根據嶺大學生會臨時編委會在社交媒體的圖片，校方清走民主牆後昨午於同一位置貼上活動展板，介紹嶺大教學論壇，主題圍繞「揭示與內地建立伙伴關係的重要性」。

嶺大2月起宣布，以修葺和加建樓層為由，收回會室所在康樂樓多項設施，上月底進一步通知收回民主牆、布告板及嶺大學生籌辦的虎地書室場地使用權。校長鄭國漢本月會晤傳媒時被問是否正為不承認學生會鋪路，他稱「無唔承認學生會」，強調該會會員僅佔8%學生，代表性嚴重不足。嶺大早前稱，根據校方2019年與學生簽訂「大學場地使用協議」的條款，雙方可於3個月前通知對方終止協議。

多間大學民主牆先後被校方清走或接管。城大今年2月要求學生會遷出會址，隨後拆除校內民主牆，稱「守法情况下將續開民主牆」；中大學生會去年宣布解散，校方其後接管民主牆等場地；港大去年收回學生會會址，同年7月清走民主牆等多處文宣。