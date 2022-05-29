膺傑出學生7人 4擬留港多盼讀醫

瑪利諾修院學校（中學部）中六生蔡芍瑩是傑出學生之一，剛考完中學文憑試。談到近年本港移民潮，她說校內有個別同學亦準備移居海外，她則希望升讀本地大學醫學院，稱經歷嚴峻疫情，未來想以自己能力回饋社會。土生土長的芍瑩表示，經歷疫情和社會事件當然不開心，「但這裏感受到人與人之間關係、那份情感和情懷，始終都是鍾意香港，香港亦造就今天的自己」。

冀新政府破兩極化僵局

前年芍瑩與同學一起成立香港中學聯校醫學學會，舉辦不同活動，「疫情前大家對社會、世界公共衛生不太關心，但疫下希望（透過學會）分享醫學知識」。對於新一屆政府將上任，她希望新班子解決以往社會兩極化問題，「打破僵硬局面」。

聖保羅男女中學中六生余彥朗及中五生李鈞瀚亦獲頒傑出學生，同樣想在本地讀醫。彥朗說，本港雖經歷第五波疫情，「沒有嚇怕我令我不想讀醫，反而更想好好裝備自己做醫生」。鈞瀚則說，小六玩劍擊遭人意外刺傷腿部，入院縫4針，見到很多市民等看醫生花8至10小時，令他立志做醫生「出分力幫人」。

另一傑出學生、漢基國際學校中五生魏國邦說，對哲學及法律等學科有興趣，「有報海外院校，但現在計劃都是留在香港（升學），貢獻番社會」。

青苗基金主辦的「香港傑出學生選舉2020-21」共385名學生報名，經筆試、評選日營及面試等環節，由評審委員會揀出5男2女得獎學生。評審主席馬時亨說，甄選準則不但考慮學業成績，亦想學生參與社會，他期望新一屆政府繼續推動青少年發展。