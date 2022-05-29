休班警炒車撞人 酒精超標4倍

被捕男司機26歲，據悉駐守水警西分區，他報稱較早前曾在旺角飲酒，其後前往元州邨附近接走女友，欲載她返回馬鞍山寓所，駛至上址時發生意外。警方確認他為休班警務人員，將被停職。警方強調非常重視人員的操守，任何人員干犯違法行為，警隊絕不容忍和姑息，定必嚴正處理。

旺角飲酒後接女友 已被捕將停職

昨日凌晨約4時，一輛Tesla私家車沿元州街往荔枝角方向行駛，至近昌華街失控剷上行人路，先後撞倒32歲姓陳男途人、鐵欄及垃圾桶，再撞向一間麵包店外牆停下。私家車車頭嚴重損毁，垃圾散滿一地，路邊欄杆撞毁，捱撞男途人清醒，雙腿骨折，送往明愛醫院治理。

26歲Tesla男司機及22歲女乘客未有受傷，在場協助調查。司機滿身酒氣，接受酒精呼氣測試讀得125度，超出法例限制逾4倍，涉嫌酒後駕駛被捕。他被帶上警車後，疑不勝酒力醉倒，其後由救護員扶下警車，卧擔架牀送院。

根據運輸署網頁，酒後駕駛最高可被判處罰款2.5萬元及監禁3年，最短停牌年期分3級，首次定罪停牌6個月至兩年不等。在酒類影響下駕駛以致沒有能力妥當地控制車輛被視為第3級，即最少停牌兩年。