vawongsir離港 稱政治漫畫界已感風險

黃sir表示，目睹時事漫畫家「阿塗」等離開已萌去意，惟當時擔憂家人失經濟支援，但近日想到一旦被捕情况將更差，最終毅然離開。黃sir在facebook交代，離港時沒家人送別，當晚飛機起飛後看到青馬大橋上的燈光點點，頓時倍感孤單，亦深知短期內不能返港。

一月仍未慣 續就港議題創作

黃sir形容自己被社會氛圍「逼走」，又認為沒人真心希望離港。離港已一個月，他仍未慣離鄉別井，「最近都仲係好home sick，去到旅遊勝地都係自己一個匿埋」。但他表示，在外地會與不同港人見面，見到許多人在外努力生活亦有助他打起精神。

黃sir說會心繫本港，未來會繼續以本地議題創作，「我係香港人，會保持初心創作」，又稱「見步行步」，現以旅行簽證到不同國家，盼可讀書進修。

聯國專員：國安法拘記者深感憂慮

另外，聯合國人權事務高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet）結束6日中國訪問，她在記者會提及，香港的律師、社運人士及記者等在《港區國安法》下被捕令人深感憂慮（deeply worrying），呼籲港府盡力促進而非窒礙公民社會及學界保障人權。