啟才創校校長中共人 來港避國軍

設計參照黃埔軍校總理大樓

港大建築系教授王維仁稱，宋青畢業於黃埔軍校，啟才學校參照黃埔軍校總理大樓設計，故該校有黃埔軍校的影子。

啟才學校經歷多名校長，包括谷埔及鹿頸人士，其中一任校長宋佩寫的校歌「巍峨山下，谷埔莊前，沙頭角海，渺眺海邊」反映學校地理環境。該校早期設一至六年級，最多達100多學生，1960年代後因村民陸續外移，學生逐年減少，於1993年關閉，歷時一個甲子，近年由村民集資維修，最近更重新開放，供港大舉辦《谷埔願景》展覽，展出谷埔建築與生態資料。

隨着當時村落發展下學生不斷增加，村民1963年在學校旁邊增建一座單層建築物，前方空地作為球場；1964年學校新翼落成，小一和小二於新校舍上課，舊校舍供小三至小六上課。根據村民口述歷史，校前沙地是多功能空地，學生小息時都愛在沙地跑來跑去，跳大繩、拔河等，非常熱鬧，但村民稱已不太記得上課情况。

（城市保育）