泥灘置陶櫈 潮退坐遊人潮漲助棲生

王維仁稱，該批多邊形的陶櫈名為「潮汐座觀」，由港大建築學院機械臂製造技術實驗室組成的團隊，透過機械臂以三維打印技術製成，原材料是陶土。每個陶櫈大小與高矮不一，散落於谷埔對出的紅樹林潮間帶，王說毋須豎立任何指示牌，途經市民自然懂得使用，最普遍是坐下歇息，亦有女士在櫈上做出倒立的瑜伽動作。現場所見，個別陶櫈罅隙已長出紅樹幼苗。

谷埔村外是物種豐富的紅樹林潮間帶，村內溪流清澈，山谷間的狹長盆地昔日以種植水稻為主，但因內陸地勢低窪容易海潮倒灌，村民築堤圍灣，利用潮汐與水閘開關控制海水流入，而堤圍亦成為分隔鄉村與沙頭角海的界線，亦是入村的步道。1970年代村民外遷，谷埔臨海農地已荒廢多年，逐漸形成生長紅樹及蘆葦的濕地沼澤、潮澗池塘等，供彈塗魚、圓尾鱟、招潮蟹棲息，物種豐富；上游河溪是「具重要生態價值的河溪」，孕育多種蜻蜓和淡水魚。

（城市保育）