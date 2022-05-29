太古國際校染疫學生 住麥當勞群組老翁樓上

坐向不同 疑共用天井傳播

太古德思齊加拿大國際學校昨多一名學生受感染，累計5名師生染疫。最早病發的學生居太古城鄱陽閣，同廈一名67歲男子光顧太古城麥當勞後染BA.2.12.1。兩人單位不同層、不同坐向，但位置近且共用天井，當局不排除是由下層傳播給上層學生，他再將病毒帶回學校，為審慎起見，已安排同校其他個案入住社區隔離設施。

連同昨日新增個案，BA.2.12.1本地群組共26人，包括檢疫酒店4名住客、1名警員、麥當勞8名食客和3名接觸者、國際學校5名師生，以及3名在灣仔工作的人和兩名家人。

機場員工疑染BA.4或BA.5

另外，馬鞍山新港城L座一名44歲男子帶L452R變異基因，他在機場停機坪辦公室工作，本月18日檢測首呈陽性，家居隔離一周後核酸檢測續呈陽性，但病毒量很低，其家人暫呈陰性。歐家榮表示，L452R見於幾近絕迹的Delta病毒，亦見於BA.4或BA.5，而BA.2.2則沒有；若證實該名男子帶有BA.4或BA.5，或代表社區已有其他個案，惟亦不排除他在機場受感染。

至於沙田萬怡酒店早前兩名鄰房住客先後染疫，當局發現源頭病人所住房間空氣出現正壓，開房門時空氣會經走廊流至鄰房，兩房內空氣清新機亦曾移動，兩名患者亦曾於開房門時無戴口罩，當局已要求酒店改善。

（新冠疫情）