消息：擬下月入境第9日增驗核酸

現時入境者先要在酒店檢疫7日，並在抵港第12日驗核酸。據衛生防護中心，4月1日至5月22日本港共錄得1020宗輸入個案，約40宗在完成檢疫後發現，當中多數之前曾確診、相信為復陽，暫只有兩宗為近期感染，即曾入住蘭桂坊酒店、住筲箕灣的夫婦。

陳肇始昨在商台《政經星期六》表示，當局正研究是否要在入境者完成檢疫後至抵港第12日檢測前，加一次核酸檢測，一旦出現傳播亦能更早發現。被問及會否要求抵港者完成檢疫後亦要每日做快速測試，她說不排除這可能。

陳又說，近期已兩度調整航班熔斷機制，最近一次調整後，有一段時間沒航班被熔斷，她說外界感到航班安排上有不便，並非因熔斷機制，可能是航空公司的商業考慮，強調熔斷機制的初心是保護市民。至於會否和外地通關，她說雖然外地個案減少，但每日仍新增很多個案，要平衡風險。

歐家榮：必須檢疫7日 許樹昌料難減至5日

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮說，現時外防輸入措施主要靠入境者在酒店檢疫7日，部分個案在檢疫期第5至7日找到，故7日檢疫屬必須。他又說，若有個案在檢疫期、尤其是檢疫後期受感染，之後在社區發病，在完成檢疫至抵港第12日中間加一次檢測，可找到相關個案，將檢視數據，看在哪一日加一次檢測才合適。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌昨在商台《政經星期六》表示，感染Omicron患者在染疫後10日，樣本仍能種到病毒，7日檢疫期仍有可能走漏個案，要靠社區疫苗接種率高，才能避免走漏個案帶來重症等風險。他相信難以將檢疫期減至5日。

（新冠疫情）