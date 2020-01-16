有客無罩舞動 酒吧復業第3日11染疫 表演跳舞未解禁 業界質疑「DJ在場難言屬表演」

此外，衛生防護中心昨晚將中環另一間酒吧、位於荷李活道華懋荷李活中心LG層的「Iron Fairies & J. Boroski」列入強制檢測公告，5月21日晚9時至翌日凌晨2時到訪者要強制檢測。

11人互不認識 籃球教練傳中學6生

衛生防護中心發現，中環加州大廈Zentral的11名患者已打兩針或三針，有輕微病徵，5月20至26日發病。其中一名染疫的23歲男顧客，在位於元朗的博愛醫院鄧佩瓊紀念中學任兼職籃球教練，他於5月24日傍晚發病，同日下午曾到該校教籃球，教練有戴口罩，但上課的30名學生沒戴口罩，其中6名學生其後染疫，其餘24人要檢疫。

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮說，曾到Zentral的11人互不認識，部分人獨自到酒吧，部分人和一兩名朋友結伴，在場內會四處走，部分個案主要坐吧枱，「我相信有那麼多個案，應該不是聚集在某個角落，可能都是分散了」。

現時酒吧只能營業至凌晨2時，但患者安心出行紀錄顯示他們到訪時間為21日晚11時至翌日凌晨5時。歐家榮說，部分個案在離開時或忘記在安心出行紀錄離開時間，要調查顧客實際何時離開。據中心昨晚發強制檢測公告，須強制檢測的時段為5月21日晚11時至翌日凌晨2時。

據Zentral的社交網站，該酒吧於5月21日有DJ出席活動，廣告形容活動為「Party Night at club Zentral」（在Zentral的派對之夜）。據出席的DJ在社交網站發布的影片，當晚不少顧客沒戴口罩，在場手舞足蹈。本報昨致電及透過WhatsApp聯絡該酒吧，至截稿沒回覆。

食環署回覆稱，Zentral持有小食食肆牌照，亦持酒牌局發出的酒牌連同酒吧批註。發言人稱，署方昨午參與跨部門視察，發現該處所沒營業，入口處貼上酒吧運作模式的告示及其他告示，署方及相關部門正進一步了解情况，並已在附近一帶公眾地方加強清潔消毒。發言人又稱，2月24日曾巡查該處所，沒發現違反法例第599F章。翻查資料，當時酒吧須關閉。

酒吧業：「跳舞」「表演」界線模糊

香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁表示，Zentral是聯會會員。他說，現時法例不容許酒吧有現場表演及跳舞活動，但界線模糊，例如有DJ在場是否屬於現場表演、顧客隨音樂擺動是否屬於跳舞等，有灰色地帶。他說顧客離開座位時要戴口罩，處所有責任提醒顧客，但若顧客沒有遵從，責任應在顧客。至於會否擔心政府因酒吧爆疫收緊措施，他說現時本港每日有200多宗個案，食肆等都曾爆發，希望政府一視同仁，不要因單一事件影響整個業界。

另外，靈實醫院亦出現群組爆發，膳食部共5人染疫，另外7人要檢疫，該院膳食部暫停運作。

明報記者

（新冠疫情）