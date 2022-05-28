涉理大外暴動 11人不認罪 33飛虎准匿名作供 官：免身分暴露

稱非要令審訊變神秘

林官早前在閉門審前覆核批出匿名令，33名作供飛虎隊員將使用代號，只有控方及法庭有其真實身分資料，辯方須有特別原因方可索取資料，任何人均不得披露可能透露該33人身分的資料。林官解釋，頒下匿名令是為免飛虎隊員身分暴露影響工作，並避免妨礙或損害法律程序中司法公正的風險。

11名被告依次為地盤管工歐陽浩明（案發時25歲，下同）、攝影師翟柏龍（28歲）、學生湛沛林（19歲）、髮型師陳思進（18歲）、文員陳子宏（21歲）、無業男子鄭太君（25歲）、音樂教師莊正（28歲）、學生周嘉慧（19歲）、學生周諾澄（19歲）、音樂教師簡澧然（24歲）及酒吧店員黎子欣（22歲）。11人被控於11月18日，在窩打路道與咸美頓街之間一段彌敦道，與其他身分不詳的人參與暴動。

【案件編號：DCCC 461/21】

（反修列風暴）