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涉理大外暴動 11人不認罪 33飛虎准匿名作供 官：免身分暴露

【明報專訊】2019年11月警方包圍理工大學示威者多日，有人在油尖旺發起「圍魏救趙」，當中231人被控暴動等罪，分拆多案處理。其中涉及歌手莊正等8男3女的案件，昨日在區域法院開審，11人皆不認罪。案中33名作供飛虎隊警員的身分受匿名令保障，他們將以特別通道出入，在屏風後作供。法官林偉權強調，「唔係話要令審訊變得神秘，有啲人好似可以享有某啲特權出入」，而是飛虎隊身分向來保密。

稱非要令審訊變神秘

林官早前在閉門審前覆核批出匿名令，33名作供飛虎隊員將使用代號，只有控方及法庭有其真實身分資料，辯方須有特別原因方可索取資料，任何人均不得披露可能透露該33人身分的資料。林官解釋，頒下匿名令是為免飛虎隊員身分暴露影響工作，並避免妨礙或損害法律程序中司法公正的風險。

11名被告依次為地盤管工歐陽浩明（案發時25歲，下同）、攝影師翟柏龍（28歲）、學生湛沛林（19歲）、髮型師陳思進（18歲）、文員陳子宏（21歲）、無業男子鄭太君（25歲）、音樂教師莊正（28歲）、學生周嘉慧（19歲）、學生周諾澄（19歲）、音樂教師簡澧然（24歲）及酒吧店員黎子欣（22歲）。11人被控於11月18日，在窩打路道與咸美頓街之間一段彌敦道，與其他身分不詳的人參與暴動。

【案件編號：DCCC 461/21】

（反修列風暴）

相關字詞﹕區域法院 歌手 油麻地 理大救援戰 暴動罪 飛虎隊 反修例事件

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