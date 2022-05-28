港聞

港聞二

周達權：力高助壹傳媒動畫處理會計

【明報專訊】壹傳媒創辦人黎智英和前行政總監黃偉強涉違科技園租契被控欺詐，案件昨日在區院續審。本為同案被告的集團財務總裁周達權作供時承認，力高顧問協助壹傳媒動畫（下稱壹動畫）處理會計事務，旗下數名員工專責替壹動畫記帳。庭上透露，壹傳媒大樓掛滿黎智英名下的藝術品，當時沒有壹傳媒董事有異議。法官問：「直接啲講，你夠唔夠膽反對？」周達權表示從沒想過要反對。

代表黃偉強的資深大律師黃佩琪盤問稱，周達權負責簽署力高的採購單和員工申請表格，並代表力高支付黎智英的私人開支，有否超出後勤工作的範圍。周表示，如果沒有聘用員工和按時付帳，力高將無法經營下去，但他自言沒參與生意營運，以後勤工作為主。

黃佩琪呈上僱員補償保險的單據，顯示壹動畫以力高顧問為地址，要求周達權解釋。周表示，力高協助處理壹動畫的會計事務，包括記錄和保管帳簿，而力高向壹傳媒及其子公司提供服務，其功能與壹傳媒管理服務公司相似。黃讀出力高的員工申請表格，問：「你請呢班人的justification（理由），就係叫佢哋做壹動畫的會計？」周同意說法。

大樓放黎藝術品 周：保險非公司出錢

黃提到，涉案駿盈街8號大樓內掛滿世界各地的油畫和藝術品，為黎智英的私人珍藏。周達權透露，藝術品的保險事宜由壹傳媒的企業事務部門負責，但保費由黎獨自承擔，「唔係上市公司出錢」。法官陳廣池聽畢笑言，「如果我慷慨地將藝術品擺喺公家地方，我出雞、你出豉油，點解集團咁孤寒呢？」周說黎未曾要求公司繳費，對此沒有答案。聆訊下周二（31日）續。

【案件編號：DCCC 349/21】

（壹傳媒違契案）

相關字詞﹕力高顧問有限公司 黃偉強 黎智英 欺詐 將軍澳工業邨 壹傳媒大樓

上 / 下一篇新聞

港澳研究會長：強大法律武器解新問題 劉兆佳：中央特別關心金融資訊安全
港澳研究會長：強大法律武器解新問題 劉兆佳：中央特別關心金融資訊安全
鄧炳強：流亡者伙本地媒體煽仇 報道引述言論會否違法 保安局：視行為意圖
鄧炳強：流亡者伙本地媒體煽仇 報道引述言論會否違法 保安局：視行為意圖
港澳辦王靈桂：「由治及興」關鍵期 有條件處理房屋問題
港澳辦王靈桂：「由治及興」關鍵期 有條件處理房屋問題
終院法官陳兆愷：為官30多年未受干預
終院法官陳兆愷：為官30多年未受干預
灣仔4人病毒基因與太古群組一致 源頭未明 歐家榮：港島似傳播新變種
灣仔4人病毒基因與太古群組一致 源頭未明 歐家榮：港島似傳播新變種
檢疫酒店鄰房兩人染疫 同層10客已走
檢疫酒店鄰房兩人染疫 同層10客已走
多兩出版社遭拒參與書展 有種文化：貿發局未言原因 不知如何迴避
多兩出版社遭拒參與書展 有種文化：貿發局未言原因 不知如何迴避
豎複製版國殤柱 挪威大學：撐民主自由
豎複製版國殤柱 挪威大學：撐民主自由
BNO申請按季飈25%
BNO申請按季飈25%
時代革命下月Vimeo上架 警：犯法否視情况
時代革命下月Vimeo上架 警：犯法否視情况
李永達退民主黨 下月起在英有「行動」
李永達退民主黨 下月起在英有「行動」
偕女友追債 男子中伏亡 赴非法賭檔遭多人持刀施襲 警拘5人緝5人
偕女友追債 男子中伏亡 赴非法賭檔遭多人持刀施襲 警拘5人緝5人
啟程上京接受任命 李家超今赴深檢疫
啟程上京接受任命 李家超今赴深檢疫
東鐵兩站明年增幕門 全線安裝未有期
東鐵兩站明年增幕門 全線安裝未有期
公僕工會引聶德權：公眾觀感非調薪因素
公僕工會引聶德權：公眾觀感非調薪因素
分單爭執外賣員遭叉頸 關注組促foodpanda訂準則
分單爭執外賣員遭叉頸 關注組促foodpanda訂準則
5人髹油砌櫃 建行家聚腳地 前記者開書店 盼新聞文化留下
5人髹油砌櫃 建行家聚腳地 前記者開書店 盼新聞文化留下
展舊報註「壽命」 蒐卡片聚行家
展舊報註「壽命」 蒐卡片聚行家
男童診所昏迷不治 推測或涉面罩阻呼吸 稱非聞氣致死 專家倡資深助護監察
男童診所昏迷不治 推測或涉面罩阻呼吸 稱非聞氣致死 專家倡資深助護監察
嶺大收學生會場地後續未明 會長：沒信心可重返
嶺大收學生會場地後續未明 會長：沒信心可重返
涉理大外暴動 11人不認罪 33飛虎准匿名作供 官：免身分暴露
涉理大外暴動 11人不認罪 33飛虎准匿名作供 官：免身分暴露
16歲女生西環墮斃 遺書提考試壓力
16歲女生西環墮斃 遺書提考試壓力
涉毆送貨工劫電子零件 一人落網
涉毆送貨工劫電子零件 一人落網
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】盼常秘部門首長以身作則 聶德權鼓勵公僕重啟義工服務
【Emily】盼常秘部門首長以身作則 聶德權鼓勵公僕重啟義工服務
【Emily】投得2331萬元合約 深水埗明哥供水警兩年膳食
【Emily】投得2331萬元合約 深水埗明哥供水警兩年膳食
【Emily】好賞嘟遍千店 商戶自助推廣
【Emily】好賞嘟遍千店 商戶自助推廣
【Emily】周子詩成九華百年首名女校長
【Emily】周子詩成九華百年首名女校長
【Emily】港鐵車票捐醫護 醫局致謝
【Emily】港鐵車票捐醫護 醫局致謝