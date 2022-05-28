周達權：力高助壹傳媒動畫處理會計

代表黃偉強的資深大律師黃佩琪盤問稱，周達權負責簽署力高的採購單和員工申請表格，並代表力高支付黎智英的私人開支，有否超出後勤工作的範圍。周表示，如果沒有聘用員工和按時付帳，力高將無法經營下去，但他自言沒參與生意營運，以後勤工作為主。

黃佩琪呈上僱員補償保險的單據，顯示壹動畫以力高顧問為地址，要求周達權解釋。周表示，力高協助處理壹動畫的會計事務，包括記錄和保管帳簿，而力高向壹傳媒及其子公司提供服務，其功能與壹傳媒管理服務公司相似。黃讀出力高的員工申請表格，問：「你請呢班人的justification（理由），就係叫佢哋做壹動畫的會計？」周同意說法。

大樓放黎藝術品 周：保險非公司出錢

黃提到，涉案駿盈街8號大樓內掛滿世界各地的油畫和藝術品，為黎智英的私人珍藏。周達權透露，藝術品的保險事宜由壹傳媒的企業事務部門負責，但保費由黎獨自承擔，「唔係上市公司出錢」。法官陳廣池聽畢笑言，「如果我慷慨地將藝術品擺喺公家地方，我出雞、你出豉油，點解集團咁孤寒呢？」周說黎未曾要求公司繳費，對此沒有答案。聆訊下周二（31日）續。

【案件編號：DCCC 349/21】

（壹傳媒違契案）