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嶺大收學生會場地後續未明 會長：沒信心可重返

【明報專訊】嶺南大學去年起不再代收學生會會費，今年2月起以翻新場地為由，陸續通知學生會收回其多個場地的使用權，包括學生會及其屬會會址、民主牆等，昨為遷出期限最後一天。嶺大學生會表示，校方聲稱日後會重新分配場地，但至今沒交代明確安排，沒信心可重回嶺大。

昨屆搬離限期 現租倉存物資

嶺大學生會成立逾50年，現屆學生會成員昨返回校園作最後盤點，並將物資搬離會室，遷出校園。嶺大學生會會長陳嘉寶說，學生會及其屬會、系會等上月起已陸續將物資搬離，現共同租借多個倉庫貯存文件等物資。她說，校方曾提出可提供14個儲物櫃供存放物資，但容量「相當之小」，「連校方畀我哋嘅紙皮箱都裝唔落」，容不下近日籌備下屆迎新營的物資。

稱校方允逐次借場辦活動

虎地書室：見步行步

陳嘉寶說，學生會未決定會否在校外租臨時辦公室，昨為會室清理物資時心情複雜，形容會址及民主牆本對學生會營運「缺一不可」。她強調這不代表學生會從此消亡，將找方法服務同學，惟亦憂慮失去會址會令學生會在校園內的話語權減少，影響同學對學生會的歸屬感。

2017年開業、由嶺大學生籌辦的虎地書室本月初同接獲通知須遷出，其中一名負責人稱，由於書室有過千本書，昨未能完全清空，校方今起收回場地使用權，但容許他們繼續進入整理物品。她說書室一直與中文系、歷史系等合辦研討會及講座等，為同學重要的學術交流空間，書室在今次事件中十分被動，一眾負責人「唔想咁快放棄」，數日前向校方查詢可否借用課室辦活動，獲告知可提交計劃書申請「一次性」借場。她說現只能「見步行步」，會爭取與校方會面，盡快了解可否獲重新分配場地。

相關字詞﹕大學學生會 嶺南大學

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