男童診所昏迷不治 推測或涉面罩阻呼吸 稱非聞氣致死 專家倡資深助護監察

指聞氣藥水可令呼吸轉差

事主陳嘉懿（終年兩歲）2016年12月16日於梁蔭基醫生醫務所聞氣，其後被送往聯合醫院證實死亡。瑪麗醫院兒科心臟科醫生許卓文以專家證人作供稱，事主死因為嚴重細菌性支氣管炎，肺部充滿濃痰致無法呼吸及心臟停頓，而肺部有大量濃痰非短時間內發生。他說，事主由到達診所至不省人事歷時半小時，認為聞氣非致死原因，但事主聞氣後昏迷，時間太巧合，推測他聞氣時因面罩無法呼吸，另聞氣的藥水在罕見情况下會令呼吸轉差，或因而引致昏迷。

稱助護電話中提議聞氣不恰當

事主父親早前供稱當日打算帶兒子到醫院求醫，惟憶起其抗生素尚未服完，故致電診所查詢，助護問及死者病徵，陳稱兒子氣促，助護回答稱診所有聞氣服務。許認為事主病情未有好轉，又有氣促，應到急症室，加上事主未經醫生診斷，助護當時提供聞氣建議，做法不恰當。涉事助護作供稱沒提及有聞氣服務，反而稱病重應去醫院求診，許認為「有少少將個波交畀家長」。

另外，許卓文認為事主因氣促到診所求醫，診所在過程中應持續監察事主，包括量度血含氧量、心跳等。許又稱，聞氣機霧化藥水容易吸入肺部，認為聞氣屬合適治療，惟聞氣時因要對病人狀態有更高警覺，有資深助護在旁監察較適合。

同意可更早召白車 惟診所召車罕見

閉路電視片段可見助護兩度查看事主，第一次看到他仍有掙扎，第二次表現無力、手已垂下，許相信當時事主已昏迷，惟助護判斷是太舒服而睡着。許認為這雖然合理，但醫護應為他持續監察，早一分鐘急救可能「救得番」。至於有證供指事主被發現昏迷及搶救時才召救護車，許同意較早召車更好，但在診所召車是「好少好少發生嘅事，30年都未試過」，醫生可能打算先作檢查及治療，做法並非錯誤。

指醫生量心跳一兩秒欠準確

涉案的梁蔭基醫生早前供稱，當日曾為事主檢查心跳一至兩秒，數天後才在補錄記下其心跳率。許認為一至兩秒僅測量心跳快慢，事後記錄會欠準確，最理想是量度6秒，從而推算一分鐘的脈搏。聆訊下周一（30日）再續。

【案件編號：CCDI 701/17】

（死因聆訊）