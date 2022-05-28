港聞

港聞二

男童診所昏迷不治 推測或涉面罩阻呼吸 稱非聞氣致死 專家倡資深助護監察

【明報專訊】兩歲男童2016年因嘔吐、氣促等求醫，在診所「聞氣」吸氣管舒張劑（下稱聞氣）時呼吸心跳停頓，送院不治，死因庭昨日續審。兒科心臟專家證人稱，事主聞氣後昏迷，時間太巧合，昏迷或由聞氣所致，另事主可能受面罩影響呼吸，或霧化的藥物致氣管收縮，「加多少少嘢令佢（死者）碌落山」，形容事件不幸，同時認為提供聞氣的做法是合適治療，並非致死原因，惟過程中應要對病人狀態有更高警覺，建議有資深助護在旁監察。

指聞氣藥水可令呼吸轉差

事主陳嘉懿（終年兩歲）2016年12月16日於梁蔭基醫生醫務所聞氣，其後被送往聯合醫院證實死亡。瑪麗醫院兒科心臟科醫生許卓文以專家證人作供稱，事主死因為嚴重細菌性支氣管炎，肺部充滿濃痰致無法呼吸及心臟停頓，而肺部有大量濃痰非短時間內發生。他說，事主由到達診所至不省人事歷時半小時，認為聞氣非致死原因，但事主聞氣後昏迷，時間太巧合，推測他聞氣時因面罩無法呼吸，另聞氣的藥水在罕見情况下會令呼吸轉差，或因而引致昏迷。

稱助護電話中提議聞氣不恰當

事主父親早前供稱當日打算帶兒子到醫院求醫，惟憶起其抗生素尚未服完，故致電診所查詢，助護問及死者病徵，陳稱兒子氣促，助護回答稱診所有聞氣服務。許認為事主病情未有好轉，又有氣促，應到急症室，加上事主未經醫生診斷，助護當時提供聞氣建議，做法不恰當。涉事助護作供稱沒提及有聞氣服務，反而稱病重應去醫院求診，許認為「有少少將個波交畀家長」。

另外，許卓文認為事主因氣促到診所求醫，診所在過程中應持續監察事主，包括量度血含氧量、心跳等。許又稱，聞氣機霧化藥水容易吸入肺部，認為聞氣屬合適治療，惟聞氣時因要對病人狀態有更高警覺，有資深助護在旁監察較適合。

同意可更早召白車 惟診所召車罕見

閉路電視片段可見助護兩度查看事主，第一次看到他仍有掙扎，第二次表現無力、手已垂下，許相信當時事主已昏迷，惟助護判斷是太舒服而睡着。許認為這雖然合理，但醫護應為他持續監察，早一分鐘急救可能「救得番」。至於有證供指事主被發現昏迷及搶救時才召救護車，許同意較早召車更好，但在診所召車是「好少好少發生嘅事，30年都未試過」，醫生可能打算先作檢查及治療，做法並非錯誤。

指醫生量心跳一兩秒欠準確

涉案的梁蔭基醫生早前供稱，當日曾為事主檢查心跳一至兩秒，數天後才在補錄記下其心跳率。許認為一至兩秒僅測量心跳快慢，事後記錄會欠準確，最理想是量度6秒，從而推算一分鐘的脈搏。聆訊下周一（30日）再續。

【案件編號：CCDI 701/17】

（死因聆訊）

相關字詞﹕支氣管炎 氣管舒張劑 診所 死因研訊

上 / 下一篇新聞

港澳研究會長：強大法律武器解新問題 劉兆佳：中央特別關心金融資訊安全
港澳研究會長：強大法律武器解新問題 劉兆佳：中央特別關心金融資訊安全
鄧炳強：流亡者伙本地媒體煽仇 報道引述言論會否違法 保安局：視行為意圖
鄧炳強：流亡者伙本地媒體煽仇 報道引述言論會否違法 保安局：視行為意圖
港澳辦王靈桂：「由治及興」關鍵期 有條件處理房屋問題
港澳辦王靈桂：「由治及興」關鍵期 有條件處理房屋問題
終院法官陳兆愷：為官30多年未受干預
終院法官陳兆愷：為官30多年未受干預
灣仔4人病毒基因與太古群組一致 源頭未明 歐家榮：港島似傳播新變種
灣仔4人病毒基因與太古群組一致 源頭未明 歐家榮：港島似傳播新變種
檢疫酒店鄰房兩人染疫 同層10客已走
檢疫酒店鄰房兩人染疫 同層10客已走
多兩出版社遭拒參與書展 有種文化：貿發局未言原因 不知如何迴避
多兩出版社遭拒參與書展 有種文化：貿發局未言原因 不知如何迴避
豎複製版國殤柱 挪威大學：撐民主自由
豎複製版國殤柱 挪威大學：撐民主自由
BNO申請按季飈25%
BNO申請按季飈25%
時代革命下月Vimeo上架 警：犯法否視情况
時代革命下月Vimeo上架 警：犯法否視情况
李永達退民主黨 下月起在英有「行動」
李永達退民主黨 下月起在英有「行動」
偕女友追債 男子中伏亡 赴非法賭檔遭多人持刀施襲 警拘5人緝5人
偕女友追債 男子中伏亡 赴非法賭檔遭多人持刀施襲 警拘5人緝5人
啟程上京接受任命 李家超今赴深檢疫
啟程上京接受任命 李家超今赴深檢疫
東鐵兩站明年增幕門 全線安裝未有期
東鐵兩站明年增幕門 全線安裝未有期
公僕工會引聶德權：公眾觀感非調薪因素
公僕工會引聶德權：公眾觀感非調薪因素
分單爭執外賣員遭叉頸 關注組促foodpanda訂準則
分單爭執外賣員遭叉頸 關注組促foodpanda訂準則
5人髹油砌櫃 建行家聚腳地 前記者開書店 盼新聞文化留下
5人髹油砌櫃 建行家聚腳地 前記者開書店 盼新聞文化留下
展舊報註「壽命」 蒐卡片聚行家
展舊報註「壽命」 蒐卡片聚行家
嶺大收學生會場地後續未明 會長：沒信心可重返
嶺大收學生會場地後續未明 會長：沒信心可重返
周達權：力高助壹傳媒動畫處理會計
周達權：力高助壹傳媒動畫處理會計
涉理大外暴動 11人不認罪 33飛虎准匿名作供 官：免身分暴露
涉理大外暴動 11人不認罪 33飛虎准匿名作供 官：免身分暴露
16歲女生西環墮斃 遺書提考試壓力
16歲女生西環墮斃 遺書提考試壓力
涉毆送貨工劫電子零件 一人落網
涉毆送貨工劫電子零件 一人落網
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】盼常秘部門首長以身作則 聶德權鼓勵公僕重啟義工服務
【Emily】盼常秘部門首長以身作則 聶德權鼓勵公僕重啟義工服務
【Emily】投得2331萬元合約 深水埗明哥供水警兩年膳食
【Emily】投得2331萬元合約 深水埗明哥供水警兩年膳食
【Emily】好賞嘟遍千店 商戶自助推廣
【Emily】好賞嘟遍千店 商戶自助推廣
【Emily】周子詩成九華百年首名女校長
【Emily】周子詩成九華百年首名女校長
【Emily】港鐵車票捐醫護 醫局致謝
【Emily】港鐵車票捐醫護 醫局致謝