展舊報註「壽命」 蒐卡片聚行家

每份報章下都貼有一段文字簡介，例如《南早》下有「118歲」、《蘋果》下則印有「1995年生、2021年6月非自然死亡，終年26歲」，並附有創辦人黎智英創刊口號「每日一蘋果，冇人呃到我」。櫃中亦有多份舊報章及刊物供讀者翻閱，包括中文大學出版的《大學線》、《壹週刊》最後一期「壹個時代的終結」，以及《凸周刊》等。

由於銷情熱烈，店內正中心木桌上的書本顯得疏落，店方亦貼上告示致歉，稱可為讀者訂書。木桌與旁邊收銀處分別有繪本《小王子》的裝飾品，岑仔稱因Kris鍾情《小王子》，故加入相關元素。收銀處上放有供傳媒工作者放卡片的擺設，讓行家容易相約聚會；後方牆上還掛有一張記者證，Kris稱那是從前由記者協會所發的，現已成裝飾書店的「文物」之一。洗手間外還掛有一張已結業新聞機構的辦公室圖畫，畫上貼有紅點標示記者座位。

新聞室辦公桌成對窗吧枱

木桌一旁是供客人「打躉」的地方，其中窗邊長吧枱原是Kris舊公司的一張辦公桌，貼有用作分隔座位的橙色圓形貼紙，還有一本打開的方格簿，簿上寫有字句呼籲客人手寫留言，互相打氣。