5人髹油砌櫃 建行家聚腳地 前記者開書店 盼新聞文化留下

明報記者 沈彥恒

客人不乏記者，令書店驟變「新聞室」。行家互相問好搭膊頭，有人打趣問：「你嚟做咩啊？」攝記笑言：「睇書囉！」對方失笑：「你會睇書㗎咩！」曾任職某已結業新聞機構的Kris表示，對舊公司所在的觀塘本有情意結，舖租負擔亦較少，但開書店原意讓行家聚頭，又見深水埗近年文化氣息濃厚，故選址兩者中心點太子。他起初屬意開咖啡店，但被另一創辦人岑蘊華（岑仔）勸退。「我叫佢千祈唔好開cafe，投資門檻高，又要請人做廚房樓面，書店運作簡單好多！」岑仔道。

最後5人着手開書店，由髹油、砌書櫃到裝坐廁，加上友人仗義幫忙，書店逐步成形。Kris憶述：「我同個partner由地下搬書櫃啲木上嚟砌，搬到上嚟好想死，搬個馬桶真係手都斷。」岑仔與Kris負責看舖、做訪問等露面工作，3個伙伴則做幕後，負責設計、社交媒體推廣。

由公司停運到開書店，Kris稱是因果關係，失業反成創業契機，自言不感失落。對於做記者與開書店，他認為兩者看待事物態度截然不同，「做記者會覺得自己隻古仔應該要上A1，想香港人都留意，同時唔鍾意做admin（行政）嘢，連claim車費都要最後一秒先做。好似個『自我意識』好大」；創業卻要着眼細節，小至木製部件，稍有不一，書櫃就無法砌成，而Kris仍在適應兩者分別。

「資訊似水」 冀以書為杯

兩者最相似之處，Kris認為是「浪漫」：「做記者骨子裏都係個浪漫嘅人，收入少，但都懷抱住一啲價值去做。」網上免費資訊發達，賣書毛利少，他笑言從前相信「存在即合理」，但於從商業角度，書店生意真的「不合理」。不過前輩一席話，仍成為他的動力。「有前輩話過，知識同資訊好似水一樣，伸手就可以撈到。」Kris相信書是裝水的杯、資訊的載體，書店就是分享的媒介，猶如記者整理、追查新聞故事，於媒體與大眾分享。

選書方向，岑仔說：「我哋記者出身，都想入番新聞嘅書。」《獨家新聞解碼》、《二十道陰影下的自由：香港新聞審查日常》、《文字欲：回應時代的特寫新聞》等均可找到，另有卡繆、周保松、村上春樹等政治和哲學書及小說。

不憂政治書 「書入得就可賣」

對於政治書籍，Kris顯得從容，認為何謂敏感不應由書店界定，「啲書係經過發行商同出版社（購）入，如果啲書真係好敏感，麻煩海關喺關口截咗佢。呢啲書入得嚟，就係可以賣嘅正當商品」。

倘新聞書觸紅線 「為生存」下架

國安法下，新聞書籍會否也顯得敏感？Kris笑道：「但候任特首話新聞自由如袋入面張身分證吖嘛！」他認為，有關書籍只是新聞故事、紀實及理論，難以想像會有法律風險，惟他亦「唔會對抗」，如觸及紅線會把相關書籍下架。「因為好現實嘅係，要喺呢度繼續生存，只能喺紅線裏調整。衝擊條紅線，最後都唔會達成我想做嘅嘢。我唔會、亦都唔想同佢（政府）玩。」

留下書舍的首要任務是推廣新聞，為讀者提供喘息空間。訪問當日書店仍在試業，但書幾乎已被清空。岑仔稱難料讀者熱情，存貨不足，要再入貨，但兩人同時亦擔憂銷情後勁不繼。Kris希望書店不止是「虛火」，將以做好書店實業為本。記者離開之際，店內仍車水馬龍，二人不忘提醒客人：「得閒嚟打吓躉啊！」