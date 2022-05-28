分單爭執外賣員遭叉頸 關注組促foodpanda訂準則

foodpanda：已約涉事者了解跟進

foodpanda回覆查詢稱，已約談片段中送遞員及pandamart員工了解並跟進，形容約談氣氛良好，各方有坦誠交流，冀日後改善送遞流程及體驗。

蘇先生昨向本報講述事件稱，上周五騎單車送貨時接到一張重量6公斤的飲品訂單，請示客服後獲准「分單」，即把貨品分拆給其他外賣員，惟在深水埗pandamart門市取貨時，職員先後拒絕分單及取消訂單等，最終有肢體衝突。蘇稱，貨品太重但被拒絕分單偶有發生，最嚴重一次曾被要求運送50支500毫升樽裝水。

外賣員權益關注組昨到foodpanda辦公室遞交逾160人聯署信，關注組成員嘉泳稱昨未獲安排會面，僅獲通知下周五前公司會就信件內容回覆，她盼屆時foodpanda可提出改善分單制度具體方案並公開道歉。