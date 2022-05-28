港聞

港聞二

分單爭執外賣員遭叉頸 關注組促foodpanda訂準則

【明報專訊】近日網上流傳片段，一名疑外賣員男子被另一男子以右手叉頸按壓地上，其間前者高呼「foodpanda打人」，事件引起關注。片段中被按地的foodpanda外賣員蘇先生昨受訪稱，上周五（20日） 因與foodpanda旗下網購平台pandamart職員就貨品「分單」問題分歧，繼而有肢體衝突。外賣員權益關注組昨聯同多名外賣員向foodpanda遞交聯署信，要求公開道歉並訂立合理分單準則。

foodpanda：已約涉事者了解跟進

foodpanda回覆查詢稱，已約談片段中送遞員及pandamart員工了解並跟進，形容約談氣氛良好，各方有坦誠交流，冀日後改善送遞流程及體驗。

蘇先生昨向本報講述事件稱，上周五騎單車送貨時接到一張重量6公斤的飲品訂單，請示客服後獲准「分單」，即把貨品分拆給其他外賣員，惟在深水埗pandamart門市取貨時，職員先後拒絕分單及取消訂單等，最終有肢體衝突。蘇稱，貨品太重但被拒絕分單偶有發生，最嚴重一次曾被要求運送50支500毫升樽裝水。

外賣員權益關注組昨到foodpanda辦公室遞交逾160人聯署信，關注組成員嘉泳稱昨未獲安排會面，僅獲通知下周五前公司會就信件內容回覆，她盼屆時foodpanda可提出改善分單制度具體方案並公開道歉。

相關字詞﹕外賣平台

上 / 下一篇新聞

港澳研究會長：強大法律武器解新問題 劉兆佳：中央特別關心金融資訊安全
港澳研究會長：強大法律武器解新問題 劉兆佳：中央特別關心金融資訊安全
鄧炳強：流亡者伙本地媒體煽仇 報道引述言論會否違法 保安局：視行為意圖
鄧炳強：流亡者伙本地媒體煽仇 報道引述言論會否違法 保安局：視行為意圖
港澳辦王靈桂：「由治及興」關鍵期 有條件處理房屋問題
港澳辦王靈桂：「由治及興」關鍵期 有條件處理房屋問題
終院法官陳兆愷：為官30多年未受干預
終院法官陳兆愷：為官30多年未受干預
灣仔4人病毒基因與太古群組一致 源頭未明 歐家榮：港島似傳播新變種
灣仔4人病毒基因與太古群組一致 源頭未明 歐家榮：港島似傳播新變種
檢疫酒店鄰房兩人染疫 同層10客已走
檢疫酒店鄰房兩人染疫 同層10客已走
多兩出版社遭拒參與書展 有種文化：貿發局未言原因 不知如何迴避
多兩出版社遭拒參與書展 有種文化：貿發局未言原因 不知如何迴避
豎複製版國殤柱 挪威大學：撐民主自由
豎複製版國殤柱 挪威大學：撐民主自由
BNO申請按季飈25%
BNO申請按季飈25%
時代革命下月Vimeo上架 警：犯法否視情况
時代革命下月Vimeo上架 警：犯法否視情况
李永達退民主黨 下月起在英有「行動」
李永達退民主黨 下月起在英有「行動」
偕女友追債 男子中伏亡 赴非法賭檔遭多人持刀施襲 警拘5人緝5人
偕女友追債 男子中伏亡 赴非法賭檔遭多人持刀施襲 警拘5人緝5人
啟程上京接受任命 李家超今赴深檢疫
啟程上京接受任命 李家超今赴深檢疫
東鐵兩站明年增幕門 全線安裝未有期
東鐵兩站明年增幕門 全線安裝未有期
公僕工會引聶德權：公眾觀感非調薪因素
公僕工會引聶德權：公眾觀感非調薪因素
5人髹油砌櫃 建行家聚腳地 前記者開書店 盼新聞文化留下
5人髹油砌櫃 建行家聚腳地 前記者開書店 盼新聞文化留下
展舊報註「壽命」 蒐卡片聚行家
展舊報註「壽命」 蒐卡片聚行家
男童診所昏迷不治 推測或涉面罩阻呼吸 稱非聞氣致死 專家倡資深助護監察
男童診所昏迷不治 推測或涉面罩阻呼吸 稱非聞氣致死 專家倡資深助護監察
嶺大收學生會場地後續未明 會長：沒信心可重返
嶺大收學生會場地後續未明 會長：沒信心可重返
周達權：力高助壹傳媒動畫處理會計
周達權：力高助壹傳媒動畫處理會計
涉理大外暴動 11人不認罪 33飛虎准匿名作供 官：免身分暴露
涉理大外暴動 11人不認罪 33飛虎准匿名作供 官：免身分暴露
16歲女生西環墮斃 遺書提考試壓力
16歲女生西環墮斃 遺書提考試壓力
涉毆送貨工劫電子零件 一人落網
涉毆送貨工劫電子零件 一人落網
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】盼常秘部門首長以身作則 聶德權鼓勵公僕重啟義工服務
【Emily】盼常秘部門首長以身作則 聶德權鼓勵公僕重啟義工服務
【Emily】投得2331萬元合約 深水埗明哥供水警兩年膳食
【Emily】投得2331萬元合約 深水埗明哥供水警兩年膳食
【Emily】好賞嘟遍千店 商戶自助推廣
【Emily】好賞嘟遍千店 商戶自助推廣
【Emily】周子詩成九華百年首名女校長
【Emily】周子詩成九華百年首名女校長
【Emily】港鐵車票捐醫護 醫局致謝
【Emily】港鐵車票捐醫護 醫局致謝