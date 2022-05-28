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公僕工會引聶德權：公眾觀感非調薪因素

【明報專訊】公務員事務局長聶德權昨與4個公務員工會見面，蒐集工會對薪酬調整意見。香港公務員總工會主席馮傳宗表示，工會昨於會面表達希望能按薪酬趨勢淨指標加薪，否則影響士氣。馮又透露，聶回應工會稱公眾觀感非調整薪金六大因素之一，將如實反映工會意見，不遲於6月中有決定。

工會稱有商界誇大疫情對經濟影響

馮傳宗說，工會在會上向聶德權闡述立場稱，隨着社交措施放寬，經濟正復蘇，失業率見頂，大量機構正招聘，工會稱有商界誇大第五波新冠疫情對未來香港經濟影響，望政府勿向商界利益傾斜。馮又說，社會上有人質疑公務員加薪造成不良公眾觀感，而會上聶向工會表示公眾觀感非調薪考慮因素。

另外，政府人員協會今年5月18至24日向會員發出13,177份電子問卷，收回2651份有效問卷。調查發現，2483名受訪者（93.7%）希望今年加薪不低於4%，2425人（91.5%）認為不應再凍薪，2478人（93.5%）稱若再凍薪將影響整體公務員士氣。協會主席馬志成稱，過去兩年通脹上升，凍薪兩年後加薪不過分。醫管局支援職系員工協會理事長吳偉玲表示，醫管局過往跟隨公務員體制調薪，質疑醫護人員站於抗疫最前線，惟薪金未有增加，令醫護人員負擔沉重。

相關字詞﹕公務員事務局 公務員加薪

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