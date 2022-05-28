東鐵兩站明年增幕門 全線安裝未有期

檢討經驗再裝其他站 議員批10年無進展

民建聯劉國勳昨在會上稱，近年東鐵線不斷出現墮軌事故，但幕門至今未完工，要求港鐵交代進度。港鐵總經理（沙中線及高速鐵路）周蘇鴻稱，隨着月台加固工程完成及9卡列車投入服務，港鐵會在調校列車停車位置後，明年中起分批為東鐵月台加裝幕門，首批在大埔墟及馬場站，檢討經驗再為其他站安裝。

民建聯陳克勤形容，明年中有首批幕門「講到好似皇恩浩蕩咁」，但工程醞釀近10年，仍要等1年半不能接受；工聯會鄧家彪亦批評10年「連門柄都未見過」，要求交代全線時間表。港鐵車務總監李家潤沒正面回應，僅強調加裝幕門工作「一直無停過」，明年起會「一個一個（站）咁裝」。

有倡繁忙時間取消頭等 港鐵：頭等使用量增

東鐵線過海段通車至今近兩周，新民黨李梓敬稱，市民反映繁忙時間難上車，建議繁忙時間取消頭等車卡。李家潤稱，通車後頭等車卡繁忙時間使用量有增長，港鐵需照顧乘客需要；東鐵線正使用34抽9卡列車，未來會增至37抽，每小時可開出列車會由22班加至23、24班，即日後繁忙時間或可由每2.7分鐘一班加密至每2.5分鐘。

另外，運輸署助理署長（巴士及鐵路）阮康誠稱，巴士全日客量在過海段通車後跌約2萬，以隧巴104為例，載客率由七成跌至兩成，署方會在一個月內按乘客需求分階段調整紅隧巴士特別班次。對於楊永杰要求署方在通車後一年才調整巴士服務，阮稱任何調整均以乘客數據為依歸，硬性要求一年後才調整或未能有效運用資源。