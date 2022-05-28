東鐵兩站明年增幕門 全線安裝未有期

【明報專訊】立法會鐵路事宜小組委員會昨討論東鐵線月台幕門及過海段運作事宜。港鐵稱，明年中會在大埔墟及馬場站安裝首批幕門，但未回應全線幕門何時可完工，僅稱檢視經驗後會陸續為其他站安裝。有議員批評幕門醞釀近10年但「門柄都未見過」，不滿未交代完整時間表。
檢討經驗再裝其他站 議員批10年無進展
民建聯劉國勳昨在會上稱，近年東鐵線不斷出現墮軌事故，但幕門至今未完工，要求港鐵交代進度。港鐵總經理（沙中線及高速鐵路）周蘇鴻稱，隨着月台加固工程完成及9卡列車投入服務，港鐵會在調校列車停車位置後，明年中起分批為東鐵月台加裝幕門，首批在大埔墟及馬場站，檢討經驗再為其他站安裝。
民建聯陳克勤形容，明年中有首批幕門「講到好似皇恩浩蕩咁」，但工程醞釀近10年，仍要等1年半不能接受；工聯會鄧家彪亦批評10年「連門柄都未見過」，要求交代全線時間表。港鐵車務總監李家潤沒正面回應，僅強調加裝幕門工作「一直無停過」，明年起會「一個一個（站）咁裝」。
有倡繁忙時間取消頭等 港鐵：頭等使用量增
東鐵線過海段通車至今近兩周，新民黨李梓敬稱，市民反映繁忙時間難上車，建議繁忙時間取消頭等車卡。李家潤稱，通車後頭等車卡繁忙時間使用量有增長，港鐵需照顧乘客需要；東鐵線正使用34抽9卡列車，未來會增至37抽，每小時可開出列車會由22班加至23、24班，即日後繁忙時間或可由每2.7分鐘一班加密至每2.5分鐘。
另外，運輸署助理署長（巴士及鐵路）阮康誠稱，巴士全日客量在過海段通車後跌約2萬，以隧巴104為例，載客率由七成跌至兩成，署方會在一個月內按乘客需求分階段調整紅隧巴士特別班次。對於楊永杰要求署方在通車後一年才調整巴士服務，阮稱任何調整均以乘客數據為依歸，硬性要求一年後才調整或未能有效運用資源。