啟程上京接受任命 李家超今赴深檢疫

兩天檢疫一天見官員 周二返港

《華爾街日報》昨引述消息報道，已兩年多沒外訪的國家主席習近平，將為紀念香港回歸25周年訪港，日程或壓縮至只有7月1日當天，而若新冠疫情再爆發，可能不會成行；該報亦引述消息稱習近平仍未確認行程。本報早前報道，受疫情影響，習近平會否來港仍有變數，但有關方面已開始制訂各種預案，包括與習近平有機會近距離接觸的嘉賓，事前或要自我隔離7日。

翻查資料，回歸20周年時習近平訪港3天，除出席特首林鄭月娥就職典禮，也與多名政商界代表會面及到石崗軍營閱兵等。

候任特首辦昨發新聞稿稱，李家超今日啟程前往北京，31日返港，在京期間將接受中央任命，陪同赴京的包括其私人秘書杜潔麗及新聞秘書陳元德。過往特首上京接受任命，配偶均會同行，今次李家超上京亦不例外。據了解，李家超今日會先到深圳，今明兩天須接受檢疫安排，不會有公開活動，周一（30日）會見京官。

全國港澳研究會副會長劉兆佳預計，李家超上京將與習近平、國務院總理李克強、港澳辦主任夏寶龍會面。他相信國家領導人屆時會表達對李家超的深切期望，包括破解本港深層次問題等。