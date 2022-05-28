偕女友追債 男子中伏亡 赴非法賭檔遭多人持刀施襲 警拘5人緝5人

雙方皆有黑幫背景 女友遭打暈

截至昨晚9時半，警方共拘捕5人，包括3男2女，年齡20至37歲，4人涉嫌謀殺，一名34歲女子涉協助罪犯，部分人有黑幫14K背景，行動未完。據了解，涉謀殺的4人均有出現在現場，部分人有份施襲，部分人為接載兇徒離開的車手，其中一名車手欲潛逃泰國時於機場被捕。而34歲女子為一名被捕男子的女友，涉嫌為男友安排酒店匿藏。

現場消息稱，遇襲情侶有黑幫水房背景，女事主約10年前借10多萬元予「白粉麗」，但對方一直拖欠，素有積怨。女事主偕同居男子前日下午3時許曾到賭檔找「白粉麗」追債，惟她不在場。至晚上9時許，女事主突然收到神秘來電，告知她「白粉麗」在釣魚機賭檔出現，遂與男友再上門追債，反遭襲擊釀成兇案，警方不排除有人早有預謀埋伏，並在藥物影響下犯案。

事前收神秘電話 不排除遭設局

現場為旺角砵蘭街299號一個懷疑非法釣魚機賭檔單位。前晚深夜時分，一對情侶前往該單位向一名女子追債時，遭多名持刀男子襲擊，46歲男事主張志傑被斬，身中多刀倒地，59歲女事主張X蘭遭拳打腳踢暈倒，兇徒事後逃去。至昨凌晨零時30分，女事主暈倒約1小時後蘇醒，發現男友倒臥單位角落，昏迷不醒，呼救聲驚動鄰屋住客報警。

救護員接報到場，發現男事主身體有多處刀傷，女事主則頭部受傷，遂將兩人送往廣華醫院救治，惟男事主經搶救後，延至1時47分證實不治。警方列作謀殺案，交由西九龍總區重案組跟進。

警員封鎖現場，在單位檢獲一把懷疑涉案利刀及刀套，大批重案組探員、鑑證科及政府化驗所人員到場蒐證。探員亦搜查附近後巷雜物及垃圾桶，圍封放置路旁一堆垃圾雜物，並阻止到場垃圾車清走垃圾。警員聯絡停泊附近車輛的車主到場，翻看行車記錄儀有否攝得兇徒逃走情况。