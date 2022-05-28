李永達退民主黨 下月起在英有「行動」

盼減民主黨壓力 料長時間不回港

李永達在民主黨公布消息後兩小時，接受前黨主席劉慧卿的節目《議會內外》訪問，談及個人理念一直與民主黨一致，透露下月起於英國有所「行動」，冀力能所及為香港公義民主做點事。至於會否擔心違反本港法例，李稱不能擔心太多，會堅持以前做事方式，舉例政府做任何事違反人權自由，只要點出事實已足夠，又質疑煽動意圖法例界線模糊。

李確認與妻子陳樹英先後於去年8至9月離港赴英，稱獲取的信息愈來愈多，開始思考留港是否安全及會否連累他人，並於數小時內決定離港。他說，除非有很大變化，否則相信一段長時間不會返港。他讚揚現任民主黨主席羅健熙能頂住壓力已做得很好，相信黨內身在香港面對最大壓力者，才有權思考民主黨路向，又認為原則只有一個，就是毋忘初心。談及在囚民主派，李訪問時不禁硬咽，形容他們為港人「做咗好多嘢」，令他「自嘆不如」。

林鄭不連任「好事」 對新特首無期望

與特首林鄭月娥為港大同學的李永達，稱林太不能續任是好事，但不期望「欽點」的特首會為民主、自由和法治工作。李又促請中央政府毋忘草擬《基本法》原則和初心，否則未有履行承諾對中央政府都不是好事。

羅健熙表示尊重二人決定，感謝他們過去多年來對民主黨及香港社會的貢獻，又說沒有收到其他黨員退黨通知，而李永達和陳樹英都是有政治歷練的人，相信兩人退黨的決定已深思熟慮。