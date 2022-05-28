時代革命下月Vimeo上架 警：犯法否視情况

設中英字幕 日後推更多語言

《時代革命》製作團隊昨在facebook表示，電影下月在Vimeo上架後，將有「中英文字幕」及「英文字幕」兩種版本選擇，日後會推出不同語言版本。帖文又稱，團隊毋忘初衷，希望紀錄片走得更遠、接觸更多人，《時代革命》在世界最矚目的影展及頒獎禮備受到肯定，隨後在不同國家戲院公映，以及「遍地開花式」社區放映，而自2019年反修例運動至今已3年，製作團隊與片中抗爭者信念如一，希望藉紀錄片讓世人了解當年抗爭經過，見證港人追求民主自由的決心與勇氣。

記者昨瀏覽Vimeo，《時代革命》已接受預訂，市民可分別以11.29美元（約89港元）或18.89美元（約148港元）租借48小時或購買紀錄片。

導演曾稱在港上映或造成危險

《時代革命》去年於法國康城影展首映，並獲頒台灣金馬獎最佳紀錄片。導演周冠威早前稱，基於國安法，若要在港上映，政府可以說影片是煽動港人，反而造成危險。本報曾就製作團隊會否擔心上架違反國安法，周冠威在截稿前沒有回覆。