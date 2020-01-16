BNO申請按季飈25%

英國內政部預計，有32萬港人未來5年或會通過BNO簽證到英國。英國內政部數字顯示，當局去年首季接獲3.43萬宗申請、第二季接獲3.06萬宗、第三季接獲2.4萬宗，第四季接獲1.56萬宗申請，前日公布今年首3月接獲1.95萬宗申請，較去年第四季增25%，但較去年第三季少4500宗。

遜去年首季43% 移民顧問料未來兩季申請再升

中原移民顧問公司董事總經理許大衛稱，去年7月取消了過渡准許證「Leave Outside the Rules（LOTR）」，認為急着移英的港人已離開。他說，現時BNO簽證未有收緊條件，打算移英的人不會有恐慌心態，移民速度放緩屬正常。他又稱不少家庭因子女學業而計劃移英，認為第二季及第三季申請宗數可能會再上升。他分析移英高峰已過，其公司接到的查詢跌幅較預期大。他認為今年首季的BNO申請數字增長與疫情無關，僅是計劃問題。

英國政府2月宣布，今年10月起放寬BNO移民簽證計劃，容許1997年7月1日起出生的港人申請移居英國。申請人必須18歲以上，父或母其中一方須持有英國國民（海外）護照（BNO），便可獨立申請赴當地。許大衛認為合資格移英的人增加，惟不認為移英人數將突然大增，估計趨勢亦會相對平穩。