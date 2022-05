豎複製版國殤柱 挪威大學：撐民主自由

國際特赦牽線 展出一個月

美國有線電視新聞網絡(CNN)報道,高志活製作、高8米的《國殤之柱》,本周三起在奧斯陸大學的花園展出約一個月,有關活動由國際特赦組織及Hong Kong Committee in Norway合作。挪威傳媒報道,高志活及美國香港民主委員會(HKDC)前執行總監朱牧民等約50人當日出席雕塑揭幕儀式,雕塑基座刻了英文字句:「THE OLD CANNOT KILL THE YOUNG FOREVER」。

高志活:盼展示沒忘香港

高志活向CNN稱,希望向世界展示他們仍在討論香港及沒忘記香港,也不會忘記中國在港所做事情。他提到,仍嘗試取回香港的國殤之柱,惟不肯定雕塑最新狀况。報道指出,較小型的國殤之柱今年較早時在匈牙利布達佩斯展出,高志活透露即將在捷克布拉格為另一雕塑揭幕。

被問為何在校園展出國殤之柱及希望表達什麼信息,奧斯陸大學校長Svein Stølen昨回覆本報電郵查詢稱,該校經常被其他團體查詢借用場地以舉辦不同活動或展覽,當國際特赦聯絡並向校方查詢能否在學校花園展出雕塑,該校便批准。他續說,這次焦點在於學生運動、言論自由、民主及人權,皆是大學的重要題目,並稱他們以不同方式表達並支持這些價值,如像這次讓他人借用場地。

去年底港大拆除的《國殤之柱》至今仍存放於石崗港大嘉道理中心,高志活早前透露,已有逾12間運輸公司因恐懼被中國當局報復,拒絕協助將雕塑運至碼頭。他曾提出親自來港運走雕塑,但估計將面對《港區國安法》拘控,加上面對新冠疫情下檢疫要求,相信計劃不現實。