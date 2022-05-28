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豎複製版國殤柱 挪威大學：撐民主自由

【明報專訊】悼念北京六四事件的雕塑《國殤之柱》去年底被香港大學拆除並移離校園，事隔約半年，雕塑創作者高志活複製同樣8米高的《國殤之柱》，本周三（25日）起在挪威奧斯陸大學展出約一個月。被問為何在校園展出，該校校長回覆稱他們以不同方式支持言論自由、民主及人權等價值。

國際特赦牽線 展出一個月

美國有線電視新聞網絡（CNN）報道，高志活製作、高8米的《國殤之柱》，本周三起在奧斯陸大學的花園展出約一個月，有關活動由國際特赦組織及Hong Kong Committee in Norway合作。挪威傳媒報道，高志活及美國香港民主委員會（HKDC）前執行總監朱牧民等約50人當日出席雕塑揭幕儀式，雕塑基座刻了英文字句：「THE OLD CANNOT KILL THE YOUNG FOREVER」。

高志活：盼展示沒忘香港

高志活向CNN稱，希望向世界展示他們仍在討論香港及沒忘記香港，也不會忘記中國在港所做事情。他提到，仍嘗試取回香港的國殤之柱，惟不肯定雕塑最新狀况。報道指出，較小型的國殤之柱今年較早時在匈牙利布達佩斯展出，高志活透露即將在捷克布拉格為另一雕塑揭幕。

被問為何在校園展出國殤之柱及希望表達什麼信息，奧斯陸大學校長Svein Stølen昨回覆本報電郵查詢稱，該校經常被其他團體查詢借用場地以舉辦不同活動或展覽，當國際特赦聯絡並向校方查詢能否在學校花園展出雕塑，該校便批准。他續說，這次焦點在於學生運動、言論自由、民主及人權，皆是大學的重要題目，並稱他們以不同方式表達並支持這些價值，如像這次讓他人借用場地。

去年底港大拆除的《國殤之柱》至今仍存放於石崗港大嘉道理中心，高志活早前透露，已有逾12間運輸公司因恐懼被中國當局報復，拒絕協助將雕塑運至碼頭。他曾提出親自來港運走雕塑，但估計將面對《港區國安法》拘控，加上面對新冠疫情下檢疫要求，相信計劃不現實。

相關字詞﹕奧斯陸大學 國殤之柱 港區國安法

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