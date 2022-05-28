多兩出版社遭拒參與書展 有種文化：貿發局未言原因 不知如何迴避

本報向貿發局查詢拒絕有關書商是否與國安法有關，以及多少書商被拒參展，貿易局稱不評論個別個案，並說任何活動籌備期間一般都有可能有參展申請不被接納。局方又稱，正進行今屆書展籌備工作，展覽詳情稍後公布，沒其他補充。

局方不評論 有種：保持一貫尺度出書

有種文化參與書展10年，其出版兩本關於佔領運動的書籍《每一把傘》及《我們的價值》，去年書展期間遭投訴或牴觸國安法，今年申請參展遭拒。負責人Daniel向本報表示，去年底獲貿發局邀請參展，今年初報名，5月接獲通知稱不被接納。他說主辦方沒提供拒批理由，故不知如何迴避及依循規矩，感參展自由遭剝削。他補充，國安法實施後，其出版社已加倍小心處理出版以免觸犯法例，暫時未知日後會否再參加書展，但將保持一貫出版尺度繼續出書。

Daniel說，原本今年書展期會推出3本新書，新書內容毋須通知主辦方，料拒批參展原因與新書無關。他一度想過與其他參展書商攤位合作售賣書籍，惟料難以成事，「書商都會擔心下年能否參展，有很嚴重的寒蟬效應」。他認為，書展過往成功在於書類包羅萬有，每年都有內地人來港買書，如今書展或再無吸引力。

據了解，蜂鳥出版同樣被拒參展，本報曾向蜂鳥查詢惟未獲回覆。蜂鳥2018年底成立，曾出版《電影港義》和《香港簡史》等。蜂鳥分別在2019及2021年兩度參與書展，去年其出版的港大心理學系哲學博士團隊所著《社運心理學》遭公共圖書館下架；而去年蜂鳥再出版同一批作者所撰的《壞時代心理學》，亦有在2021年書展發售。

無參展次文化堂：作者不願出書 失方向

彭志銘對本報說，以往每年為書展期出版約30本新書，但由去年書展至今只出版了3本書，因缺乏新書故今年沒參展。他解釋，次文化堂以評論書籍為主，國安法落實後新題材大減，不少作者皆不願出書，出版亦失去方向，「大家都看到香港無晒評論，因唔想再講、再寫、再做」，此外不少讀者移民，全港總出版量亦見跌勢。

彭志銘稱，香港書展曾為亞洲最佳，但國安法實施後，社會和書展都由百花齊放變得單向。他認為，書展是體現出版自由的場所和媒介，不應受政治干擾，但主辦方未能提供拒批參展原因，做法偏向政治化。他說，主辦方應向公眾及書商解釋其背後理據，讓書商有例可依，質疑主辦方迴避解釋是想製造白色恐怖。

狄志遠：應由執法部門管 主辦方拒批無必要

立法會議員狄志遠認為拒批書商參展做法不理想及無必要，如有書商涉嫌違法，應由執法部門規管，而非書展主辦方自我約束。他認為主辦方表現過於敏感，憂日後書商不敢參展，令人覺得出版自由受損，應向公眾交代。