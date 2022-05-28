檢疫酒店鄰房兩人染疫 同層10客已走

在沙田萬怡酒店檢疫的39歲男子5月9日從新加坡抵港，入住2835室，檢疫至第五日、即5月13日驗出陽性，Ct值（病毒數值）為23至24，感染Omicron BA.2病毒株，與本港流行的不同。防護中心發現，5月9日入住2833室、從瑞典抵港的32歲男子，在5月15日同樣驗出陽性，Ct值為24至27，病毒基因排序與2835室男子一樣。2833室患者的兩名同行者亦驗出陽性，但病毒量低，未能做基因排序。

免檢疫機組人員先陰後陽 查本地感染否

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，懷疑酒店出現傳播，會聯同機電署、屋宇署視察，並翻查閉路電視了解患者有否出房間等。他又說，同時段在同一樓層、同一翼約有10名住客，全部已完成檢疫離開酒店，會追查相關住客抵港第12日的核酸檢測結果。

另外，一名44歲免檢疫貨機機組人員染疫，他已打3針，5月21至23日前往美國工作，在當地有閉環管理，5月23日晚抵港，在機場驗出陰性，5月26日出現病徵，同日下午快測陽性，暫列輸入個案，防護中心會安排患者做核酸檢測，調查是否本地感染。歐家榮說，初步了解患者返港後沒到過食肆，但要再檢視其安心出行紀錄。

拒返港者居家檢疫 歐家榮：嚴防輸入

此外，日本將香港列為低風險的「藍」組，入境者不論有否接種疫苗，抵日本後毋須檢測或檢疫。被問到港人遊日風險及能否安排返港者居家檢疫，歐家榮說現時有Omicron新變種，要嚴防輸入，抵港者仍要在酒店檢疫7日，以便盡快找到輸入個案，免病毒流入社區。

（新冠疫情）