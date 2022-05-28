灣仔4人病毒基因與太古群組一致 源頭未明 歐家榮：港島似傳播新變種

本港昨增250宗個案，當中一人為在會展「參展工人飯堂」洗碗的55歲女工，她周一後再無上班，周二發病，周三快速測試陽性，尚要做核酸病毒測試確認基因。她與染BA.2.12.1的63歲會展清潔工不相識，曾同在周一早上約7時半於會展2樓員工飯堂「嚐聚坊」用膳，另共用LG層的更衣室。

會展正舉行巴塞爾藝術展及拍賣會等，會展管理公司回覆稱，兩名染疫員工均沒接觸參展或活動人士，其工作範圍不包括會展公眾餐廳，二人各有一名緊密接觸同事，相關員工正休假，核酸檢測呈陰性。該公司稱已全面消毒員工飯堂、更衣室等，員工飯堂設隔板以確保每人一格，每節用餐時段後有消毒。

會展多一宗 太古一國際校4師生中招

累計有12人的麥當勞群組昨無新增個案，而群組內的33個月大男嬰證實感染BA 2.12.1。同樣位於太古的德思齊加拿大國際學校，昨呈報兩名同班同學及一名教師染疫，歐家榮表示，該班前日另有一名學生快測陽性，其中最早發病的學生周一以後沒上學，翌日發病及快測陽性；其餘兩名學生及老師則於周四最後上學，昨日發病及快測陽性。歐稱已建議該班下周一停課，班上其餘20名學生於周末亦要快測，另已建議學校消毒。

港島先後有食肆及學校爆疫，灣仔亦出現兩宗源頭不明的BA.2.12.1個案，歐家榮說，相信該病毒分支已透過隱形個案流入社區並造成傳播。他表示，BA.2.12.1與本地流行病毒株類同，加上本港剛經歷第五波，康復者體內有自然抵抗力，抗體有效預防變異病毒，建議市民「毋須太擔心正流行邊種病毒」，強調接種疫苗可對抗相關病毒。

梁子超指灣仔中西區過往發病率低 爆發風險大

呼吸系統科專科醫生梁子超稱，自1月起，灣仔及中西區每1萬人口累計發病率分別約5.31%及6.1%，屬本港最低比率的兩區，隨着社交距離措施放寬，「低發病地區」因群體免疫力較低，出現群體爆發的風險亦較大。他建議該區居民盡量避免在繁忙時間前往人多擠迫地方、輪候外賣亦可在餐廳門口等通風地方等待，以減感染風險。

梁表示，近日不少個案快測出現「同日陰轉陽」，加上變種病毒傳播較快，一旦學校爆發，過於依賴快測或會「走漏個案」，稱按現時做法，同班學生快測陽性後，需再抽取樣本化驗是否屬變種病毒，花費額外時間，故建議收緊檢測安排，為相關人士做核酸檢測等。

明報記者

（新冠疫情）