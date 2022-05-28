港澳辦王靈桂：「由治及興」關鍵期 有條件處理房屋問題

王靈桂發言時提到「天地立心，非暢快一人；萬世太平，需能者捨身」。他認為落實「愛國者治港」後，本港要處理深層次問題，提升國際競爭力和融入大灣區建設，以達良政善治。他認為，全面落實「愛國者治港」，為香港健康發展奠下基礎，公職人員宣誓制度亦確保香港繁榮穩定。

全國港澳研究會會長鄧中華亦強調，「愛國者治港」是解決本港深層次問題和維持繁榮穩定的前提，未來需提升市民的獲得感和幸福感。他說，進入政權架構的人必須是德才兼備的堅定愛國者，認為修改選舉制度後的選委會發揮更好作用，排除反中亂港勢力。

特首林鄭月娥在論壇開幕儀式致辭稱，2019年修例風波反映任何偏離一國兩制初心的行為，必定帶來災難後果。她稱近年香港經歷回歸以來最嚴峻挑戰，國家安全受挑戰，一國的根基和底線面對衝擊，她作為特首，比任何時候都更能明白沒有國就沒有家。

劉兆佳：化解深層矛盾長遠護國安

全國港澳研究會副會長劉兆佳分析，中央官員既強調本港踏入「由治及興」的新階段，亦屢次提及國安工作，是基於目前國際形勢下香港仍面對一定國家安全威脅。他指出，化解社會深層次矛盾能確保社會穩定，防止引發分化和鬥爭，長遠有助維護國家安全。