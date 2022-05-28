鄧炳強：流亡者伙本地媒體煽仇 報道引述言論會否違法 保安局：視行為意圖

被問如有媒體訪問「逃到外國並勾結外部勢力的人」或引述相關者的言論，會否構成勾結外國或者境外勢力危害國家安全或煽動罪，保安局回覆，個別行為會否觸犯港區國安法須視乎其相關情况，包括事實、相關行為和意圖、證據等因素而定，並會根據相關法律處理，如有任何人犯法，無論他如何試圖掩飾或包裝，「我們都會設法找到證據，令其面對應有的法律制裁」。當局稱國安法已清楚列出4類危害國家安全罪行所有元素，奉公守法的人不會誤墮法網。

陳朗昇促說清理據：港有無罪假定

記協主席陳朗昇認為，官員說話「唔好模模糊糊」，應說清楚理據，「一係就開名」，稱若所指的是已被控的《立場新聞》及《蘋果日報》，兩案未有審訊結果，「香港有無罪假定」。他留意到近年媒體少了報道逃往海外人士的言行，「大家都會覺得係紅線」，傳媒會擔心被指勾結外國勢力。

鄧炳強昨在論壇表示，港區國安法生效至今共186人被捕，115人和5間公司被檢控，8宗國安法案件完成審訊，所涉10名被告全被定罪。他稱國安法實施後，本港暴力行為和鼓吹港獨情况大減，眾多涉嫌危害國家安全的組織自行解散或停運，但仍有危害國安的人「伺機而動」。他提到有人逃到海外勾結外部勢力，企圖裏應外合，與一些想危害國家安全的本地媒體或組織「連成一線，煽動仇恨」。

湯家驊：報道理論上非勾結

除非外國組織指使

資深大律師湯家驊認為，若傳媒訪問逃往海外並勾結外國勢力或呼籲制裁的人或引述其言論作報道，理論上不會構成勾結外國勢力罪，除非是受外國組織指使、資助或支援而作出相關行為，亦要證明該傳媒有犯罪意圖。他認為若有媒體經常刊出逃往海外者呼籲外國制裁的訪問，難免招惹嫌疑，但是否構成勾結外國勢力，視乎是否符合罪行的元素。

另外，鄧炳強稱現時存在「軟對抗」方式宣揚反中央、特區和港獨，去年七一刺警案和光城者案更反映本土恐怖主義分子已轉趨行動化。他說當局會完成23條立法和訂立網絡安全法例，亦會加強宣傳、執法和情報蒐集，應對國安風險。