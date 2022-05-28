港澳研究會長：強大法律武器解新問題 劉兆佳：中央特別關心金融資訊安全

沈春耀：前50年不能變 50年後不需變

論壇以一國兩制為題，沈春耀表示，對一國兩制原則不能片面掌握和曲解，絕不容許任何危害國家主權安全、挑戰中央權力和《基本法》權威的行為，以及利用香港對內地作滲透破壞的活動。他指出，一國兩制必然有難以預料的新挑戰，強調一國兩制需與時俱進，不能僵化，並提及全國人大常委會於2020年制訂《港區國安法》和全國人大去年修改本港選舉制度。沈春耀亦認為，一國兩制在前50年是不能變，50年後亦不需要變，稱一國兩制的未來視乎實踐經驗和效果，只要有效和得人心，就一定能行穩致遠。

鄧中華：完善法律消除國安隱患

鄧中華在論壇上表示，要以強大法律武器和勇於開拓的創新精神來解決一國兩制和基本法的新情况和新問題。他強調，香港必須堅定落實「總體國家安全觀」，負上維護國安的憲制責任，有效執行港區國安法和積極履行23條立法的憲制責任，完善相關法律，消除各種可能國安風險和隱患。鄧中華亦指出，政治安全是國家安全的核心，要維護國家統一和共產黨的領導執政地位。

鄧中華致辭時提到，要時刻準確掌握一國與兩制之間關係，強調一國是基礎，而兩制憑依一國。他續說，須正確處理中央全面管治權和本港高度自治的關係，認為全面管治權指中央直接行使的權力，授權特區依法自治，是高度自治的前提和基礎。

陳弘毅：內地慣用語 不認為有特別意義

卜約翰：強大武器包括強硬執法

對於一國兩制面對的「新情况和新問題」，劉兆佳認為，西方國家未來會加強遏制中國，香港難免成為西方針對對象，國家安全面臨的威脅會日益增加和多樣化。他稱國安法實施不代表國家安全已有保障，「（國安）立法不會因23條立法完成而終止，而是永遠在路上的立法過程」。他說內地強調國安涵蓋廣泛範疇，估計中央特別關心金融和資訊安全，認為沒有強大法律工具，將難以應對這些非傳統威脅。

專研中國政治的港大社會科學院前院長、榮譽退休教授卜約翰（John Burns）認為，沈春耀和鄧中華的說法，代表中央會實行更強硬的管治方針。他估計，除基本法23條立法，政府未來會訂立「假新聞法」，並針對本地與海外政治組織的聯繫立法。卜約翰續稱，「強大法律武器」不單指制訂法律，亦包括強硬執法，他舉例說，當局早前高姿態以《社團條例》控告「612人道支援基金」的信託人和秘書，惟有關控罪最高刑罰只是罰款。

行政會議成員、資深大律師湯家驊認同，有需要加強針對國家安全的法律保障，但社會對於加強至什麼程度有不同意見，可作討論。他認為，最迫切是23條立法和制訂網絡安全相關法律。

港大法律學院教授陳弘毅則表示，將法律看成武器是內地慣常用語，不認為鄧中華在講話中提到這點有特別意義，重申中央對港政策一直是「依法治港」。

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