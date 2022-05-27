港聞

港聞二

灣區手記：廣州消費券 ／文：尚東美

【明報專訊】「我中咗10蚊！不過只限住宿餐飲類。」「唉，我乜都冇中。」「哇！我中咗50蚊！」廣州市較早前以抽獎形式派發消費券，開獎當晚就成為微信群中熱話。不過大家都不太滿意結果，沒抽中的固然失望，有抽中者細看過使用限制後又嫌麻煩。一直對廣州消費券冷眼相看的X君說，廣州政府雖想拉動消費，但財政有限，有心無力，才想出這麼「沒誠意」的消費券抽獎方案，「沒意思，費事抽」。

廣州市5月7日公布總值1億元人民幣的消費券計劃，分為住宿餐飲、購物消費、電商消費3個類別，面值介乎10至1000元，設使用限期。不過，想領券要先預約報名抽獎，從消息公布至第一輪抽獎截止不足24小時，很多人遲了一步知悉，已過了報名期限；加上抽獎小程式登入後還要輸入資料、打開手機定位（可能要驗證抽獎者是否在廣州），不熟操作的老人家就難以報名了。

香港去年推出的消費券，分開三輪派發及以電子錢包登記的方式備受批評。廣州今次派發消費券，微博上亦一片嘲諷：「買新車回贈1000元消費券？淘寶雙十一的套路吧。」「今晚想去用，很多商家卻說沒接到通知，搞得不敢用，不如不用算了。」「深圳發5億，成都發6億，廣州發1億，沒錢又要面。」

記者自己也預約了抽獎，可惜沒有中。早前去超市購物，聽到店內廣播宣傳本店可用政府消費券，但到了收銀台，卻有一紙告示寫「由於系統組態問題，消費券暫不能使用」。如此難中又難用，抽不抽或者真的沒什麼分別。

文：尚東美

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