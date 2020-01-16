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大灣區GBA時政一周：長線遊疫下難 露營人財兩旺

【明報專訊】新冠疫情限制長途旅行的同時，亦帶動短線遊興旺，其中露營就成為近年最受內地人歡迎的度假活動。今年五一假期，有關露營的搜索量大增7倍。露營熱亦帶動相關產業發展，去年中國露營營地市場規模按年飈升近八成至299億元（人民幣，下同），今年首4個月，全國新增逾7200間露營相關企業。不過，露營者眾帶來的安全、營地保養及產業「過熱」等問題亦開始受關注。

據內地數據分析平台「艾媒諮詢」統計，近幾年露營營地市場規模每年均以雙位數增幅擴大，尤其疫情影響長途旅行，2021年疫情於內地基本得到控制下，露營業出現爆發性增長，市場規模按年升78%至299億元，預計今年亦會有18.6%增幅，達355億元（圖一）。

相關企業4個月增7200間

露營熱潮的興起也為旅遊相關行業帶來生機，據「天眼查」統計，截至今年4月，全國有近4.7萬間露營相關企業，其中近半數於1年以內成立，四成則在近1至5年內成立；而今年首4個月，累計新增逾7200間露營相關企業。從地域分佈上看，山東、廣東和海南是露營相關企業最多的省份。浙江義烏市博庭戶外用品有限公司總經理李光鎮表示，2020年是轉捩點，國內帳篷需求急增，大部分品牌都供不應求。自今年初至4月底，博庭帳篷產品銷售額已達約5000萬元。

政府支持 廣州點選24公園設營區

政府支持是露營熱潮興起原因之一，例如廣州市今年選出24個公園設綠地草坪帳篷區，讓市民可在劃定的專門區域搭設帳篷。艾媒諮詢訪問約1000名露營者，結果顯示逾35%受訪者每3個月至半年就會去一次露營，每1至2個月露營一次的也有逾28%（圖二），顯示市民傾向將露營視為季度或半年一次的出遊選擇。

營地規管安全準則待定

露營者眾，市民對營地位置亦更有追求。據內地旅遊平台「同程旅行」數據顯示，森林露營、海島露營、公園露營、星空露營及親子露營，是今年五一露營五大熱門搜索主題。艾媒諮詢調查也顯示，設在草原或湖畔、鄉村、山地及海島等與大自然貼近的營地較受歡迎，而專業級別、體驗野外求生的沙漠型營地，也有一成受訪者青睞。營地類型不同也帶來不同玩法，草原騎馬、溪谷釣魚、海島欣賞日出日落等都是受歡迎活動。

不過，產業興起的同時亦產生了新問題。露營熱潮是疫情催生，但行業標準及監管有待改善，例如營地是屬於旅遊玩樂還是住宿、應該歸什麼部門監管，有待釐清。各地對營地建設項目的規管也未統一，例如在不設救生員的湖游水、出意外責任誰屬，可否明火煮食等，均無統一明確規定。

此外，公民教育意識亦需提高，噪音擾民、垃圾污染、生態保護等也應注意，避免破壞自然環境。同時，行業的持續性也不能忽視，露營熱一旦退潮會否衝擊行業，尤其當疫情過後長途旅遊恢復正常，營地及相關企業可能要面對供應過剩的惡性競爭。

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