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87傀儡戶口一月洗460萬 搗洗錢中心拘16人

【明報專訊】警方上周搗破由黑社會操控洗黑錢營運中心，拘捕16人，包括7名骨幹成員，涉嫌串謀洗黑錢。警方稱該洗黑錢營運中心為近年較具規模及有組織者，單計上月已清洗460萬元犯罪得益。

西區警區刑事部本年初發現一個由黑社會操控的洗黑錢集團，租用北角一商廈單位為運作中心。經情報分析及部署，上周二下午採取行動，重案組探員首先在北角英皇道拘捕兩名男子，在二人身上檢獲兩張他人提款卡。警方再在營運中心拘捕5男，檢獲130萬元現金、43張提款卡、44個銀行網上登入資料、一批電腦及過萬份文件，包括欠債人資料、追數單張及貸款紀錄等。被捕7男27至33歲，為集團骨幹，大部分有黑社會背景，涉嫌串謀洗黑錢，已獲准保釋，6月中旬須向警方報到。

警方上周五及六在全港多區拘捕6男3女，18至31歲，為傀儡戶口持有人，已獲保釋候查。被捕16人報稱文員、侍應、送貨工人、學生及無業。

警方稱，該洗黑錢中心4年前開始運作，以個人名義租用北角一辦公室為運作中心，近期開始活躍，集團成員會威迫無力還債者交出銀行戶口，或以搵快錢為名，以數千元報酬向欠債者及青少年收購戶口資料。

骨幹多黑幫背景 所涉騙案最高4500萬

警方稱該中心上月已接收逾460萬元犯罪收益，集團收款後會以現金方式提取款項，並以櫃員機存款或找換店匯款，再存入集團幕後戶口。集團最少操控87個傀儡戶口，被多於一個洗黑錢集團利用，清洗包括投資詐騙、假冒公安、網上情緣及網購騙案款項，被騙金額由1300元至4500萬元不等。當中一宗為本港一間公司遭員工以不法手段偷取4500萬元本金。另有戶口用作收取非法賭博款項，當中高達3000萬元。

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