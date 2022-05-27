涉收下屬1.6萬 公屋新舊保安主管被控

與涉案公司續合作否 房署未答

71歲的林國光是香港警衛前主管，獲派駐沙田水泉澳邨，由3名助理主管協助管理約40名警衛員。他涉嫌在2019年4月及前年初從一名警衛員接受兩筆各3000元賄款，作為協助對方署任助理主管的誘因或報酬，被控兩項《防止賄賂條例》代理人接受利益罪。53歲的陸蓓雪在林國光退休後接任主管職位，她涉嫌於前年11月向同一名警衛員索取一筆5000至8000元賄款及另一筆最少5000元賄款，作為協助對方晉升為助理主管的誘因或報酬，被控兩項代理人索取利益罪。

廉署稱，早前已於另一案件起訴案中警衛員行賄罪。翻查資料，該名前警衛員是57歲的鄧金牛，他今年1月承認3項向代理人提供利益罪名，7月6日將在沙田裁判法院判刑。

香港警衛：檢討升遷機制

香港警衛稱案件已進司法程序，不便回應涉案人去向，又說會檢討升遷機制。房署則稱，一直嚴加監管外判服務承辦商表現，定期提醒他們不得容許僱員以任何形式和從任何人索取或接受利益，如有違反將轉介有關執法部門。