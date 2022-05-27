拆工作台被壓 焊工亡 事發入境處新總部地盤 曾因危險擬轉工

經濟支柱 需顧中風父在學子女

48歲男死者姓莊，任職燒焊工人，負責鐵器工作。據悉，死者在該地盤工作一年多，曾因工作危險考慮轉工，但因兩名子女尚在學而作罷。據了解，男死者是家中經濟支柱，其子正在台灣讀大學，女兒在港讀中五，另供養74歲曾中風父親。據了解，地盤大判為協興工程，事主受聘於二判，家屬目前最關注意外成因及擔心經濟困難，今日與承建商等開會商討恩恤安排。

昨午近3時，男燒焊工人於將軍澳唐賢街與至善街交界興建中的入境處新總部地盤，拆卸一部2米高4米闊、重2噸的升降機槽金屬工作平台，支架連上面的水泥平台突然塌下壓住工人，工人頭、背、腳受傷，被救出後昏迷送往將軍澳醫院搶救，送院後證實不治，遺體晚上由仵工舁走。警方及勞工處調查意外原因。

建築署長稱嚴肅跟進

入境處長區嘉宏及建築署長何永賢昨傍晚到將軍澳醫院了解事件。區稱對事件十分難過與痛心，向死者家人表示慰問，會盡力協助家屬渡過艱難時間。何稱非常關注今次事件，認為要嚴肅跟進，會繼續向承建商了解事件，並為家人提供適切協助。承建商協興工程稱對事件深表難過，向家屬致以最深切慰問，會協助家屬渡過難關及配合調查。勞工處稱已派員調查事件，並向有關承建商發出「暫時停工通知書」，停止有關拆卸工作。

入境處2019年獲立法會批准撥款68.06億元在將軍澳興建新總部，計劃原定2023年竣工，2024年分階段啟用。