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冠蓋追思蔣震 梁振英：他的事業有興國高度

【明報專訊】著名本地工業家蔣震今年3月13日逝世，享年100歲，親屬昨為他於灣仔會展舉行追思會，政商界及好友到場悼念。蔣震其中5名女兒包括立法會前議員蔣麗芸獻唱詩歌《我永恆的家在天上》悼念，再由兒子蔣志堅致感謝辭。蔣麗芸讚揚蔣震作為父親「盡了100分的責任」。全國政協副主席、追思委員會主任梁振英則讚揚蔣震的事業有「有興國的高度」。

「迷你西瓜波」贈出席者

追思會昨日下午舉行，現場熒光幕播放蔣震生前圖片，並向到場者派發「迷你西瓜波」紀念。追思會布景板及場刊背後，均寫有《論語》「學而不厭、誨人不倦、發憤忘食、樂以忘憂、不知老之將至」。梁振英致辭稱，蔣震是香港首名「裸捐」全部股份的企業家，是晚輩後輩楷模典範。

追思會出席者包括候任特首李家超、財政司長陳茂波、公務員事務局長聶德權、食衛局長陳肇始、全國人大常委譚耀宗、立法會主席梁君彥、立法會議員梁美芬、醫管局前主席梁智鴻、合和實業主席胡應湘、港大醫學院長梁卓偉、民主黨前主席劉慧卿等。現場亦見有港澳辦及中聯辦等致送的花牌。

蔣麗芸接受傳媒訪問稱，蔣震做足了作為父親「100分的責任」，過去不論工作多忙多累，都不會錯過子女的重大日子。她對父親離世感到不捨，但認為能活到100歲已是「天的眷顧」。

蔣震1923年8月11日在山東菏澤出生，戰後到港，1958年創立「震雄機器廠」，有「注塑機大王」美譽，1959年創作了港人集體回憶的玩具「西瓜波」，他曾解釋當時受長江嘉陵江匯流後仍清混共處而啟發，運用兩種不同密度塑膠，研創雙色混合塑膠成型技術，量產紅白相間的「西瓜波」。

相關字詞﹕蔣震

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