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港美會計資格明年停互認 美盼豁免在港經驗無共識 議員料影響不大

【明報專訊】香港會計師公會宣布，與美國專業會計機構U.S. International Qualifications Appraisal Board（IQAB）的互認協議今年底到期後不會延長，稱互認協議原要求海外申請人要有一年香港本地經驗，但對方希望以美國經驗取代香港經驗，雙方未能達成共識。有立法會議員估計，取消互認協議後仍會有相若機制認可美國會計資格。

香港會計師公會在網站公布，與IQAB的互認協議將於今年12月31日到期，之後不會延長。公會稱，現時與全球會計聯盟（The Global Accounting Alliance）成員機構及其他專業會計機構簽署了互認協議，互認對方會員的專業資格或豁免部分登記條件，各互認協議都要求海外申請者需具備一年香港經驗，才能在港成為執業會計師，以確保海外申請者在港從事審計工作時了解香港相關法規要求及達至一定專業水平。

公會稱，申請人要有一年本地經驗的相關條件，自2011年公會與IQAB的協議生效時已存在，過去3年間IQAB與公會就互認協議商討，對方希望美國經驗可取代香港的本地經驗，讓IQAB會員直接成為香港執業會計師，最終未能達成共識以延長協議。

會計界立法會議員黃俊碩表示，香港會計師要有最少4年認可工作經驗才可申請執業證書，其中一年是在公會註冊成為會計師後取得的本地經驗。他說，海外申請人要有一年本地經驗，因要確保其熟悉本港法律法規，不少與港有互認協議的地方也要求申請人要有當地工作經驗，但美國則沒相關要求。

黃俊碩：變逐一審視個案 料分別不大

至於取消互認影響，黃俊碩稱本港會計師若要取海外資格，多選英國、加拿大等地，到美國的不多；海外會計師若要取得香港資格，若兩地沒互認協議，本港會逐一審視個案，包括申請人在當地考取專業資格時的考核內容等，由於港美曾有互認協議，相信本港對美國的課程結構、考核內容等都很熟悉，預計日後審批申請個案時與現時分別不會很大。

黃俊碩補充，上市公司的審核委員會成員須包括豐富財務審核經驗人士，通常是會計師公會會員，個別上市公司或聘有美國專業資格的人擔任審核委員會成員，他們日後將不能透過互認協議取得香港資格，但估計受影響的人不多。

相關字詞﹕黃俊碩 互認協議 香港會計師公會 會計師

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