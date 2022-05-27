擁駕照55年紀錄良好 黎青龍未停讓線撞車罰2000

被告黎青龍（72歲）被控於2021年5月31日上午近10時，在白筆山道（西行）與紅山道交界，不小心駕駛一輛私家車。

暫委裁判官朱文瀚綜合證供稱，被告當日從小路讓線位置駛出大路，駛至唐姓司機的私家車前方，令對方的私家車撞上石壆。朱官表示，被告從小路駛出時，雙方車輛只有近10米距離，被告應該停在虛線前位置讓對方先行，而不是率先駛出大路。

朱官提到，唐姓司機錄口供時稱其車速為每小時30公里，其後承認車速為每小時62公里，明顯想淡化超速，法庭不接納其口供。不過，朱官表示無論唐姓司機有否超速，在大路行駛都有優先權，被告應該小心留意路况。

林哲玄：不小心駕駛

醫委會多不追究

醫療衛生界立法會議員林哲玄表示，任何註冊醫生被裁定可判處監禁的罪行，要在定罪近一個月內向醫委會呈報，醫委會將考慮案件嚴重程度，決定會否行使紀律處分，最嚴重者須「釘牌」。林表示，偶爾有醫生干犯不小心駕駛罪，「大部分與醫療操守無關，都不會追究處分」。

【案件編號：ESS41115/21】