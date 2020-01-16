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兩歲童聞氣後不治 助護稱打999無人聽 官質疑非事實

【明報專訊】兩歲男童2016年因嘔吐、氣促等求醫，在診所「聞氣」吸氣管舒張劑（下稱聞氣）時失去呼吸心跳，送院後不治，死因庭昨續審。涉案診所助護供稱，當日打999召救護車約1分鐘但沒人接聽，遂搜尋及致電「白車熱線」，為時約2至3分鐘，惟閉路電視可見，死者進出醫生房至急救相距10分鐘，助護對此表示「未能解釋」；另法醫供稱，男童死於肺炎伴隨胸腔積膿及敗血症，並指他出現最嚴重的細菌感染，相信由肺炎所致，推斷情况至少持續數天。

與CCTV不符 助護認未能解釋

死者陳嘉懿（終年2歲）2016年12月16日於梁蔭基醫生醫務所聞氣，其後被送往聯合醫院證實死亡。診所助護林亦詩供稱，當日向死者父親陳達東表示情况嚴重應往醫院求診，且未有提及診所提供聞氣服務，與陳說法並不一致。林續稱，梁蔭基醫生完成檢查後，便打999召救護車，但沒人接聽，遂搜尋及致電「白車熱線」，為時約2至3分鐘，醫生當時則開始為死者急救。根據閉路電視紀錄，死者進出醫生房至急救相距10分鐘，林同意證供與片段有異但未能解釋，死因裁判官何俊堯斥，「因為你講嘅唔係真㗎囉」。

當時負責聞氣機的助護郭曉然，現時不在診所任職。郭曉然供稱，她曾兩度查看死者聞氣的情况，其後在閉路電視發現死者變得安靜，出外看到死者臉色變青，但仍有呼吸；有助護則召救護車，數分鐘後到場。她另提到，曾聽到有助護向病人稱可以到診所聞氣。

郭表示，得知死者死訊後，精神狀態欠佳。死者父親其後在提問時向她表示，「我聽到你講咗最接近事實嘅口供，已經唔怪你，希望你放下」。

法醫料死於肺炎 最嚴重細菌感染

法醫郭嘉琪引述解剖報告稱，死者氣道出現大量綠色濃痰、胸腔黃色濃痰，胸膜在顯微鏡下顯示壞死及發炎；肺部小氣道有大量綠色膿痰，顯微鏡下發現肺水腫及多處發炎，與肺炎情况相符。化驗結果顯示，死者左右肺中找到肺炎鏈球菌、金黃葡萄球菌，判斷他死於肺炎伴隨胸腔積囊及敗血症。

法醫表示，若胸腔被濃痰堵塞，患者或無法吸入氧氣，壓着肺部，加劇呼吸衰竭。法醫又稱，死者情况為最嚴重的細菌感染，相信由肺炎所致，推斷死者患呼吸道感染後，細菌進入至肺部、胸腔及血液，料肺部細菌感染至少持續數天。聆訊今續。

【案件編號：CCDI 701/17】

（死因聆訊）

相關字詞﹕氣管舒張劑 診所 幼童 肺炎 死因研訊

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