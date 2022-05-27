港聞

港聞二

禁電子煙後網上仍有售 衛署：如接投訴會跟進

【明報專訊】政府統計處昨公布去年本港人口吸煙情况，吸電子煙人口增至0.3%，有1.75萬人，較2019年增0.2百分點。食衛局委託港大公共衛生學院調查，顯示中學生用電子煙比例有上升趨勢。食衛局長陳肇始認為吸電子煙情况值得關注及憂慮，期望上月底禁進口及售賣電子煙加熱煙等新法例生效後，有助減低數字。本報發現社交平台本月仍有帖文稱賣電子煙，衛生署長林文健表示如接投訴會跟進。

中學生吸電子煙比率增0.3百分點

食衛局委託港大公共衛生學院，2020年12月至2021年12月向約2.7萬名中一至中六生發問卷調查，發現中學生用電子煙比例為1.1%，較2018/19年的0.8%上升，使用加熱煙比例為0.3%，較2018/19年的0.5%下降。

陳肇始表示，部分電子煙便宜，年輕人常到的地方亦容易購入，電子煙宣傳及銷售手法吸引年輕人。她期望禁進口售賣電子煙加熱煙法例生效後可減低吸食電子煙人數，亦會協助吸電子煙者戒煙。

記者昨在Instagram輸入「電子煙香港」，有疑似網店本月仍發帖文賣電子煙，有最少兩個同類帳戶。若輸入「#電子煙香港」主題標籤，單計昨日，截至晚上7時已發現4個帖文。在facebook亦發現5月有最少兩個賣電子煙帖文。

衛生署長林文健稱關注網上銷售另類煙，指出市民如從互聯網由海外郵寄會被視為進口，即屬違例。他說，海關會定期檢查寄港郵件，發現另類煙草產品會跟進。林又稱，如在本地網購，署方收投訴後亦會收集情報試買，並與警方聯合打擊。

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