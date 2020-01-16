吸煙率新低 研截龍禁新煙民 年內訂路線圖 陳肇始：參考紐國擬禁2008年後出生者買煙

吸煙率9.5% 首跌至個位數

政府統計處2021年4月至7月以面談問卷形式訪問約1萬人，發現2021年有約58.1萬人每日吸傳統煙，佔全港15歲或以上市民9.5%，較2019年的10.2%為低，亦是自1982年有紀錄以來，首度跌至個位數（見表）。陳肇始形容屬本港控煙工作的「里程碑」。若包括吸食其他煙草產品，如加熱煙、電子煙、雪茄、手捲煙等，2021年約有60.1萬人每日吸食煙草，佔全港15歲或以上市民9.8%，較2019年的10.5%低0.7百分點。

逾六成撐等車區禁煙 陳：積極考慮

陳肇始宣布，今年內推出訂立「煙草終局」的時間表及路線圖，並計劃今年內就其方向諮詢公眾。煙草終局即以全面禁煙為目標，當局將考慮3個方向，包括在更多公眾地方禁止吸煙、減低煙草產品吸引力及避免年輕人染上煙癮。統計處的調查指出，有64.6%受訪者支持擴大現有法定禁煙區範圍以覆蓋所有交通等候區，陳肇始說會積極考慮將禁煙區擴展至交通工具等候區。

她又舉例稱，新西蘭計劃立法，令2008年後出生的青少年永遠不能合法買煙，她認為本港可參考這些措施，以推出適合香港的控煙政策。

政府早於2018年訂立目標，期望2025年本港吸煙率將減至7.8%，陳肇始說知道目標不容易。她說有兩個方向，分別是勿讓非吸煙者成為煙民，及讓煙民戒煙。不過，陳肇始引述政府統計處調查，稱有68.5%煙民從沒試過戒煙，31.5%煙民曾試戒煙但不成功，她說情况不理想，但可先針對有意欲戒煙者，協助他們戒煙。

香港吸煙與健康委員會主席湯修齊表示，本港吸煙率下降至單位數令人鼓舞，亦認為新西蘭的建議值得特區政府參考。政府換屆在即，被問到會否擔心煙草終局時間表及路線圖會因而延遲推出時，湯修齊稱已兩度電郵候任行政長官李家超，李家超亦已回覆，湯修齊相信來屆政府會以市民健康為目標，組班後亦會與他們溝通，不擔心煙草終局會延期公布。湯修齊又期望，當局可於煙草終局中再訂立2030年本港吸煙率減至5%的目標。

煙草協會：應平衡各方利益 容煙民選擇

煙草事務協會認為，任何控煙措施皆須平衡各受影響持份者利益，認為當局應以開放及理性態度讓持份者參與討論。協會稱，只有理性、務實、以科學為本的控煙措施，才能保障非吸煙者和未成年人接觸吸煙產品，亦可確保煙民的選擇自由。