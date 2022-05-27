西灣河開槍案8‧29裁 辯方：警從未處理示威「過敏」 撥手當搶槍

控：被告無作供 難排除意圖

被告周柏均（21歲）和胡子鍵（20歲），同被控在西灣河太安街、筲箕灣道與成安街十字路口故意阻撓警員A，以及企圖搶劫A的警槍。周另被控企圖從A的合法羈押下逃脫。控方案情稱，A打算制服步近他的白衣男時，遭兩被告和灰衣男子前後夾擊，遂向周腹部開槍。

控方回應辯方書面陳辭稱，證供和片段顯示A目睹周柏均揚手後才開槍，A供稱現場有人手持武器、虎視眈眈，他否認白衫男是唯一威脅。周不作供，未能排除他不會把槍據為己有。若然他搶槍後開槍，也構成企圖搶劫。

控方又稱，胡子鍵亦有伸手搶槍，他沒作供，故不能證明他當時相信A情緒失控，而想自衛或保護他人，其辯護理由站不住腳。就雙方對證供的分歧，庭上播放警員A作供錄音，他稱「（胡）捉住我右手手腕同槍嘅位置」。

辯方則表示，周首次手部動作是撥開，又引述A稱周隨後中槍，才以雙手抱住自己，並非控方所指多次揚手搶槍。而胡警誡下說過，他希望搶回白衫男保護對方，並無搶槍意圖。代表周的資深大律師駱應淦提出，A稱從未「打暴動」，僅接受機動部隊訓練，片段可見他驚惶失措，要求法庭考慮他經驗不足或過度敏感，誤以為被告奪槍。

辯：控方拒披露行動 蒙眼打擂

此外，控方提及法官早前裁定《警察通例》不適用本案，法庭只需根據《警隊條例》及《公安條例》，審視警員使用武力是否合理並必須。駱應淦稱，受限於公眾利益豁免權（PII），控方拒絕披露警方行動細節，形容辯方是「蒙埋雙眼打擂台」。

【案件編號：DCCC 475/20】

（反修例風暴）