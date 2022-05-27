立會文件指副司長入行會 未述與司長分工

繼陳智思 羅范亦不留任

曾任教育統籌局長、廉政專員的羅范椒芬昨回覆本報查詢稱，已擔任行會成員10年，早前已決定完成今屆任期後不再留任，認為應給年輕人機會，又形容新政府應有新氣象。但她強調，就算不擔任行會成員，仍很願意為政府提供意見。自2004年已擔任行會成員的現任行會召集人陳智思日前稱，已在行會一段長時間，希望有不同人參與。資深大律師湯家驊向傳媒表示自己暫沒特別想法。

目前行會16名非官守成員中，部分是政黨成員。民建聯葉國謙早前向本報稱，若獲邀留任他不會拒絕；新民黨葉劉淑儀早已表態，若候任特首有需要她願留任；工聯會黃國健說推薦什麼人加入行會由工聯會決定；自由黨黨魁張宇人則向傳媒稱不回答假設問題。本報向其他兼任立法會議員的行會成員查詢，包括經民聯林健鋒、建制派「班長」廖長江、鄉議局劉業強及民建聯張國鈞查詢是否有意留任行會，截稿前未獲回覆。

副司相關職位 年多花4200萬

立法會正審議政府重組架構方案，政府昨向立法會提交文件，列明3名副司長的直屬上司為所屬司長，主要職責是協助司長督導轄下決策局、協調跨決策局及部門的政策制訂和推行、按特首或司長的指示處理指定政策範疇和特定項目等。

財政開支方面，重組架構後每年新增約9500萬元，其中4200多萬元涉及增設3名副司長及其相關職位，包括其政治助理、3名首長級職位等；成立文化體育及旅遊局、房屋局涉及的兩名局長、兩名副局長等則涉開支約3300萬元。

此外，政府建議重組後的環境及生態局（環境科）與環保署內部重組，重設現由常任秘書長兼任的環保署長一職，並開設副署長職位，以加強應對氣候變化。

另外，律政司長鄭若驊牽頭成立的「願景2030」計劃昨日發表報告，認為應在港成立獨立非政府機構，繼續分析亞洲區內法治情况，律政司亦會協助亞洲區其他地區培訓及與國際機構推動法治概念，尤其強化年輕一代法治觀念。