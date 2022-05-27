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彭定康：李家超憑打壓示威「上位」 劉光源：有國家以「家規」強加於人

【明報專訊】前港督彭定康開腔點評候任特首李家超，質疑李靠2019年打壓反修例示威獲特首之位，對經濟及社會政策毫無認識。候任特首辦昨晚未回覆查詢。另一邊廂，中國外交部駐港特派員劉光源昨在律政司法治論壇上，不點名批評有國家以「家規」強加於人，也有國家以「民主為幌子」，以意識形態挑動對立對抗，「借民主之名、行反民主之實」。

質疑梵僅「關注」陳日君被捕

彭定康前日在評論網站Project Syndicate撰文稱，中共以民主粉飾「安插」李家超為特首，又說李家超得以成為特首，是因2019年時以催淚彈、水炮車、橡膠子彈取代對話，形容李的作為，如果是在1989年六四事件，李亦會鎮壓在天安門的年輕示威者。曾在1990年代末獲委任處理北愛爾蘭問題及重組當地警隊的彭定康批評，李家超當時做法違背良好警政及公眾期望，令警隊失去亞洲最佳之名。

對於香港教區榮休主教陳日君被捕，彭定康質疑，梵蒂岡早前回應事件只表示極其關注，他又引用陳被捕一事，呼籲西方民主國家聚焦烏克蘭局勢同時，必須繼續為中國打壓香港自由及法治發聲。

外交部駐港特派員公署特派員劉光源昨出席《願景2030聚焦法治國際論壇》稱，法治是一國兩制成功實踐的引擎，要香港保持繁榮穩定，就必須先擁護法治。

劉：保障法治 先要確保憲制

劉光源強調國家憲法和基本法是法治的基礎，要保障法治，先要確保憲制秩序，這樣一國兩制才能行穩致遠，過去一段時間香港出現反華亂港分子，破壞市民生活、公共秩序和法治，必須守護好法律秩序，才能保障本港長遠繁榮和穩定，法治亦是提升本港競爭力的關鍵。

劉光源認為，國際法治正受到嚴重挑戰，批評一些國家以制訂保護法規為名實行霸權，例如聲稱維護國際秩序，實際上卻選擇性執行國際法規，亦有國家聲稱奉行多邊主義，卻背離國際協議，向其他國家制裁施壓。

相關字詞﹕劉光源 李家超 彭定康

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