九巴勞資首輪談判 工會參考薪趨倡加7%

據最新薪酬趨勢調查結果，高、中、低層公務員薪酬趨勢淨指標為7.26%、4.55%及2.04%。

稱員工已凍薪兩年

汽車交通運輸業總工會九巴分會主任黎兆聰昨在會議後表示，員工已凍薪兩年，政府亦有望帶頭為公務員加薪，最高增幅可能達7.26%，加上本年初至今物價指數差不多超過每名員工支出逾5%，工會在會上要求全體員工加薪7%。

黎兆聰指出，管理層在會上提及經營困難，包括受港鐵屯馬線影響，每日減少數萬名乘客，不少路線乘客大減，令公司收入銳減。但他強調公司過去兩年在有盈餘下應與員工分享成果，不止是向股東交代。本報昨向九巴查詢，暫沒回應。

「因屯馬線每日減數萬客」

工會另提出多項要求，包括希望退休60歲員工的配偶可免費乘搭九巴及龍運巴士，公司不可在疫情下強行將站長工時減少至8小時，最基本要10小時工作。

香港專營巴士僱員總工會及勞聯交通運輸行業委員會早前亦建議九巴及龍運今年度為員工的底薪加薪不少於5%，並為月薪員工設立年資增薪點。