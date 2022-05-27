總商會批薪趨離地 憂衝擊中小企 指說法「誤導」 公僕團體：調查反映去年復蘇

總商會過去較少回應薪酬趨勢調查，昨日稱本地經濟首季錄得4%負增長，反映第五波疫情下脆弱乏力，批評現階段建議此加薪幅度，「未免脫離現實」。總商會認為現時多個行業人手短缺，企業挽留員工將面臨沉重壓力，難跟隨政府薪酬水平。總商會促請政府考慮實際商業環境，加薪對人力市場可能的漣漪效應和對中小企營運的影響。

人力顧問恐削私人市場競爭力

卓越人力資源管理顧問行政總裁梁美儀指出，倘公務員加薪幅度最高達7.26%是不能接受，對大部分企業而言，目前市場環境下要跟隨此加幅有困難。她說，大型企業即使不能大幅加薪，仍可透過其他福利挽留員工，惟中小企除了加薪，難為員工提供其他誘因。

梁美儀憂慮，若企業加薪幅度不及政府，會影響員工情緒，增加僱主與僱員之間分歧，部分員工或因其他公司的加薪幅度看齊公務員而離職。她觀察到不少求職者在疫情下寧願進入政府工作，估計若公務員大幅加薪，會進一步削弱私人市場競爭力。

團體：倘不跟機制是政治決定

公務員事務局昨與第一標準薪級公務員評議會、高級公務員評議會等4個公務員團體會面，討論薪酬調整安排。有份出席的高級公務員協會主席李方冲表示，會上促請政府按指標調整薪酬。他說，若政府最終不完全跟隨機制是「政治決定」，但相信若加幅不及指標，對公務員士氣不會有太大影響。

對於總商會的聲明，李方冲認為說法有誤導成分，因今年薪酬趨勢調查報告結果，是反映去年經濟復蘇下私人市場的加薪情况，「不是說我們加薪，他們要跟住加，他們才是（私人）市場」。他稱，商界一向以公務員薪酬調整趨勢作參考，最終會以實際情况決定，又認為私人市場十分敏感，不需等待公務員調薪才加薪。公務員總工會主席馮傳宗表示，理解總商會憂慮，但強調不應犧牲行之有效薪酬調整機制。他稱，倘不按機制加薪，會令公務員士氣下降。